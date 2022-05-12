Resmen çakıldı! Kripto piyasası neden düştü? Yatırımcılara uyarı!

Geçen sene kasım ayında 69 bin doları görerek tüm zamanların zirvesine çıkan Bitcoin fiyatları kan kaybetmeye devam ediyor. Bitcoin fiyatı ABD enflasyon verisi sonrasında 30 bin psikolojik sınırını bir kez daha aşağı kırdı. Bitcoin bu sabaha da düşüşle başladı. Önce 28 bin doların altını test eden kripto para şu sıralar düşüşünü hızlandırarak 26 bin dolar seviyesine geriledi. Günlük düşüş ise yüzde 15'e yaklaştı. Böylelikle Bitcoin 20 Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyeyi gördü.

En büyük altcoin Ethereum da Bitcoin’deki çöküşü takip etti. Yüzde 18'den fazla değer kaybeden Ethereum fiyatı da şu sıralar 1972 dolar seviyelerinde bulunuyor.

KRİPTO PİYASASI NEDEN DÜŞÜŞTE?

Mart ayı ile Mayıs FED toplantıları arasındaki dönemde kısa süreliğine bir rahatlama yaşansa da Mart sonunda 48k seviyesinin kırılamaması ile birlikte başlayan düşüş trendi FED Mayıs toplantısı sonrasında ivmelenerek devam etti. Bu durumun sebebini 4 ana başlıkta toplayabiliriz;

-Bitcoin ile Nasdaq endeksi arasındaki özellikle Kasım ayından bu yana devam yüksek korelasyon

-Yükselen enflasyon sonucunda uygulanan sıkı para politikası ve faiz artışlarının dozunu her toplantıda artıran FED

-Faiz artışlarına ek olarak küçültülmeye başlayan FED bilançosu ile piyasadaki likiditenin azalacak olması

YATIRIMCILAR NELER YAPMALI?

Öncelikle yatırım stratejisi belirlemek ve sepet mantığı ile hareket etmek kadar yatırım tutarınızın ihtiyaç duymayacağınız bir miktar olması oldukça önemlidir. Yatırım stratejileri, kişilerin riske olan tutumlarına göre değişmekle beraber kripto yatırımını devam ettirecek olan kişiler için, görece az riskli olanlar tercih etmelidir.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Bloomberg Opinion yazarı kripto yatırımcısı Aaron Brown, TerraUSD'nin (UST) çöküşünün tüm likidite protokollerindeki güveni olumsuz etkilediğini belirtti. Bu durum kripto varlık piyasasında güvenin kırılgan olmasına yol açan unsurların başında geliyor.

Brown, "Eğer UST toparlanamazsa, belki Aave de toparlanamaz. Bu durum Bear Stern çöktüğünde, insanların dikkatini Lehman'ın çöküp çökmeyeceğine çevirmesine benziyor" yorumunu yaptı.

UST'nin arkasındaki vakıf 1,5 milyar dolarlık fonlama ararken, UST 20 sent ile 90 sent arasında işlem gördü. Fakat dolar ile pariteye henüz ulaşamadı.

UBS Kur ve Kripto Araştırma Müdürü James Malcolm, Bitcoin için 30 bin dolar bölgesinin özellikle hassas bir bölge olduğunu, bu seviyenin madencilik ekonomisinin negatife döndüğü bir seviye olduğunu, bu seviyenin kırılması durumunda piyasaya daha az kripto satışı olacağını söyledi.

