FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. Rusya'dan dijital para adımı: 2022'de testlere başlıyorlar!

Rusya'dan dijital para adımı: 2022'de testlere başlıyorlar!

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 08.04.2021 15:32 | Son Güncelleme

Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Olga Skorobogatova, 2022’de dijital rublenin testlerinin yapılacağını belirterek, “Sonrasında dijital rublenin izleyeceği yol haritasını belirleyeceğiz.” dedi.

Rusya'dan dijital para adımı: 2022'de testlere başlıyorlar!

Skorobogatova, başkent Moskova’da düzenlediği basın toplantısında, Rusya’nın dijital ruble planlarına dair açıklamalarda bulundu.

RUSYA'DAN DİJİTAL PARA ADIMI

Dijital rublenin vergi ödemelerinde kullanabileceğini anlatan Skorobogatova, “Dijital rubleler tümüyle dijital cüzdanlarda saklanacak. Şahısların ve şirketlerin dijital cüzdanlarında bulundurabilecekleri dijital rublelerin hacmine yönelik herhangi bir sınırlama ise olmayacak.” diye konuştu.

Rusya’nın dijital ruble testlerine 2022’de başlayacaklarına işaret eden Skorobogatova, “2022 boyunca testleri gerçekleştireceğiz. Sonrasında dijital rublenin izleyeceği yol haritasını belirleyeceğiz.” dedi.

Merkez Bankası PPK üyeleri belli olduMerkez Bankası PPK üyeleri belli oldu

Olga Skorobogatova, şahıstan şahısa dijital ruble transferinin ise ücretsiz olmasının planlandığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin, 5 Nisan’da yaptığı açıklamada, dijital para birimleri ve blokzincirdeki gelişmeler sayesinde, SWIFT ödeme sistemine alternatif uluslararası bir sistem geliştirilebileceğini söylemişti.

Rusya Merkez Bankası tarafından Ekim 2020’de yapılan açıklamada, dijital rublenin tedavüle sokulma sürecinin değerlendirildiği kaydedilerek, “Dijital ruble, nakit ve nakit dışı ödemelerle birlikte yeni, ek bir ödeme biçimi haline gelebilir.” denilmişti.

(AA)

Forbes: Dünyada en çok milyarderin yaşadığı şehir Pekin!Forbes: Dünyada en çok milyarderin yaşadığı şehir Pekin!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tepki topluyor ama hayranı çok! 'Seksi avcı' av fotoğraflarıyla paraya para demiyor Tepki topluyor ama hayranı çok! 'Seksi avcı' av fotoğraflarıyla paraya para demiyor
Ripple, Cardano ve Litecoin'de yeni gelişmeler!Ripple, Cardano ve Litecoin'de yeni gelişmeler!
Kaz yetiştiriciliği karlı mıdır?Kaz yetiştiriciliği karlı mıdır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Koronavirüsün belirtileri değişti
Koronavirüsün belirtileri değişti
Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!
Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!
73 yıllık inşaat devi iflas etti!
73 yıllık inşaat devi iflas etti!
SGK'dan Kod-29 açıklaması: Yeni kodlar getirildi
SGK'dan Kod-29 açıklaması: Yeni kodlar getirildi
Ücretsiz izin desteği 50 TL oldu!
Ücretsiz izin desteği 50 TL oldu!
Ankara'da Ramazan boyunca 1 lira olacak
Ankara'da Ramazan boyunca 1 lira olacak
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Kriz kâhini Roubini’den dolar tahmini
Kriz kâhini Roubini’den dolar tahmini
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Gram altın için 466 lira hedefi!
Gram altın için 466 lira hedefi!
Otomotiv devleri üretim durdurdu!
Otomotiv devleri üretim durdurdu!
Mart ayı enflasyon rakamları belli oldu!
Mart ayı enflasyon rakamları belli oldu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Paribu hacklendi mi? Kullanıcıların hesap bakiyeleri çekildi mi?' iddialarının ardından açıklama
Paribu hacklendi mi? Kullanıcıların hesap bakiyeleri çekildi mi?
Toko Crypto (TKO) nedir? Toko Crypto ne zaman çıkıyor?
Toko Crypto (TKO) nedir?
Ripple, Cardano ve Litecoin'de yeni gelişmeler! İşte kripto para piyasasında son durum!
Ripple, Cardano ve Litecoin'de yeni gelişmeler!
8 Nisan Bitcoin ve Ethereum son durum | Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?
Bitcoin tekrar düşüş eğiliminde
TLM coin nedir? TLM coin ne işe yarar?
TLM coin nedir?
7 Nisan Kripto para piyasası | Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?
Bitcoin ne kadar oldu?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.