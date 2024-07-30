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Rusya: Yıl sonuna kadar uluslararası ödemelerde kripto para kullanılabilir

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
30.07.2024 16:14
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Rusya Merkez Bankası, 2021'de hazırladığı raporla ülkede kripto paraların tümüyle yasaklanmasını talep etmişti. Ancak kripto paralar, Ukrayna savaşının ardından Rus bankalarının SWIFT ödeme sisteminden çıkartılması nedeniyle ülkede giderek yaygınlaştı.

Rusya: Yıl sonuna kadar uluslararası ödemelerde kripto para kullanılabilir

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, ülkesinde yıl sonuna kadar uluslararası ödemelerde kripto para kullanılmasının başlayabileceğini söyledi. Nabiullina, Rusya Federasyon Konseyi’nde yaptığı konuşmada, Rus ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dijital rubleyle ilgili çalışmaları sürdürdüklerine işaret eden Nabiullina, “Bizim görüşümüze göre, dijital rublenin tamamen ücretsiz transferler ve işletmeler için normalden çok düşük komisyonlar şeklinde insanlar için açık avantajları var. Bu avantajlar sayesinde, dijital rublenin 5 ila 7 yıl içinde hayatımızın alışıldık bir parçası haline geleceğine inanıyoruz.” dedi.

Nabiullina, uluslararası ödemeler konusunun devlet ve iş dünyası için önemli bir sorun olduğunu vurgulayarak, “İş dünyası bir çıkış yolu buluyor, ancak vadeler uzarken, maliyetler artıyor. Ödemeler, dolar, avro cinsinden ve SWIFT üzerinden gerçekleştiği sürece yaptırımlara karşı savunmasızdır. Finansal mesajları iletmek için bağımsız kanallar üzerinden ulusal para birimleriyle yapılan ödemelere ilişkin stratejik bir çizgiye geçiyoruz.” diye konuştu.

Kripto paraların uluslararası ödemelerde kullanımına ilişkin de değerlendirme yapan Nabiullina, “(Rus parlamentosunun alt kanadı) Duma, kripto paralarla deneysel olarak uluslararası ödemelere izin veren bir yasayı değerlendiriyor. Deneyin şartlarını bakanlıklar ve kurumlarla, iş dünyasıyla görüşüyoruz ve bu tür ilk ödemelerin bu yılın sonuna kadar gerçekleşmesini bekliyoruz.” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Kripto para Merkez Bankası
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