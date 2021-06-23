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Yatırımcılar dikkat! Çin'in ilk kripto para borsası BTCChina kapanıyor

23.06.2021 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'in ilk kripto para borsası olan BTCChina, baskılara dayanamayarak kapanma kararı aldı.

Yatırımcılar dikkat! Çin'in ilk kripto para borsası BTCChina kapanıyor

Çin'de alınan kripto para kararı piyasada etkili olurken bir yandan da kripto para borsası olan şirketlere zarar vermeye devam ediyor. Çin'in ilk kripto para borsası olan BTCChina, 10 yıl sonra kapanma kararı aldı.

BASKILARA DAYANAMADI

Global Times'ta yer alan habere göre, Çin hükumetinin kripto para baskısı ve kararlarından dolayı BTCChina kapısına kilit vurma kararı aldı. Çin'in ilk kripto para borsası olarak bilinen ve 2011'den bu yana faaliyette olan dev şirket baskılara daha fazla dayanamadı.

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10 YIL ÖNCE KURULMUŞTU

Şangay merkezli kurulan BTCChina, 2011 yılında dünyanın sayılı kripto para borsalarından birisi olarak görülüyordu. BTCChina'nın Singapur birimi olan zg.com'u Dubaili bir kripto fonu tarafından alınacağı öne sürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Çin Kripto para
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