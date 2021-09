Son Dakika: MicroStrategy 420 milyon dolarlık Bitcoin aldı

ABD merkezli şirket, lider kripto para birimi Bitcoin’in en büyük destekçisi ve yatırımcısı olarak biliniyor. 2020 yılı yazında başladığı satın alımları piyasada yaşanan tüm volatiliteye rağmen devam ettiren Microstrategy şimdi yeni bir satın alım ile gündemde. MicroStrategy'nin 3'üncü çeyrekte yaptığı alımlarda ortalama fiyat 46 bin 875 dolar oldu.

Dev iş zekası şirketi MicroStrategy, 5.050 adet Bitcoin alımı yaptığını kamuoyuyla paylaştı. Şirket, BTC’leri 48.099 dolar ortalama fiyattan satın aldı. Başarılı iş insanı Michael Saylor’ın açıklamaların göre şirket 242.9 milyon dolar değerinde Bitcoin satın aldı.

Şirketin CEO’su Michael Saylor yeni alımı şu paylaşımla duyurdu;

MicroStrategy has purchased an additional 5,050 bitcoins for ~$242.9 million in cash at an average price of ~$48,099 per #bitcoin. As of 9/12/21 we #hodl ~114,042 bitcoins acquired for ~$3.16 billion at an average price of ~$27,713 per bitcoin. $MSTRhttps://t.co/2ESbTy6ad7