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Son Dakika: MicroStrategy 420 milyon dolarlık Bitcoin aldı

13.09.2021 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En büyük Bitcoin destekçilerinden olan ve satın alımlarını sürekli devam ettiren iş zekası yazılımı şirketi MicroStrategy, 3'üncü çeyrekte toplam değeri 46 bin 875 dolar olan 5.050 Bitcoin satın aldığını bildirdi.

Son Dakika: MicroStrategy 420 milyon dolarlık Bitcoin aldı

ABD merkezli şirket, lider kripto para birimi Bitcoin’in en büyük destekçisi ve yatırımcısı olarak biliniyor. 2020 yılı yazında başladığı satın alımları piyasada yaşanan tüm volatiliteye rağmen devam ettiren Microstrategy şimdi yeni bir satın alım ile gündemde. MicroStrategy'nin 3'üncü çeyrekte yaptığı alımlarda ortalama fiyat 46 bin 875 dolar oldu.

SAYLOR DUYURDU!

Dev iş zekası şirketi MicroStrategy, 5.050 adet Bitcoin alımı yaptığını kamuoyuyla paylaştı. Şirket, BTC’leri 48.099 dolar ortalama fiyattan satın aldı. Başarılı iş insanı Michael Saylor’ın açıklamaların göre şirket 242.9 milyon dolar değerinde Bitcoin satın aldı.

Şirketin CEO’su Michael Saylor yeni alımı şu paylaşımla duyurdu;

114 BİN BITCOIN'I VAR

MicroStrategy'nin elindeki Bitcoin miktarı 114 bin 42'ye, parasal değeri 3,16 milyar dolara ulaştı. Ortalama fiyat ise 27 bin 713 dolar oldu.

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