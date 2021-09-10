Kripto para piyasasına bir darbe de Meksika Merkez Bankası Başkanı'ndan!

El Salvador'un kripto parayı resmi para olarak kabul etmesinin ardından sular durulmuyor. Ukrayna Meclisi'de kripto parayı yasal olarak kabul ederek kripto para piyasasının hareketlendirmişti. Öte yandan bir açıklamada Meksika Merkez Bankası Başkanı Alejandro Diaz de Leon'dan geldi. Leon, Bitcoin'i para olarak görmediğini belirtiyor ve ekliyor "Bitcoin ile mal alan biri karşılığında para ödemekten çok barter yapmış oluyor" ifadelerini kullandı.

Meksika Merkez Bankası Başkanı Alejandro Diaz De Leon, Bitcoin'i para olarak ya da değişim aracı olarak görmediğini belirtti. Başkan, "Bitcoin bir değer göstermiyor. İnsanlar alım gücünü kaybetmek istemez. Her geçen gün yüzde 10 değişiklik sergileyen bir alım gücü insanlar tarafından istenmez. Alım gücü volatilite istemez." diye konuştu.

"RİSKLİ BİR YATIRIM"

Bitcoin'in değer gösterme kabiliyetinin zayıf olduğunu belirten Başkan, Bitcoin'in yüksek riskli bir yatırım olduğunu söyledi. Başkan "Bitcoin ile mal alan biri karşılığında para ödemekten çok barter yapmış oluyor" dedi.



