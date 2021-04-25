Thodex açılacak mı? Thodex'te parası olanlar ne yapacak?

Türkiye'de kripto para birimlerini alıp satmak için kullanılan borsalardan Thodex'in internet sitesine 2 gündür erişilemiyor. Polisler bu sabah şirket merkezine giderek arama yaptı, Thodex hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmaya gizlilik kararı getirildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da Thodex'in tüm hesaplarına bloke koyduğunu açıkladı.

THODEX AÇILACAK MI?

Thodex, 2 gündür süren para çekme yatırma işlemleri sonrası şirketten yapılan açıklamayla kullanıcılar az da nefes alsada net çözüm bekliyor. Para yatırma, çekme işlemleri 2 gün süren Thodex bugün itibariyle sitesine bir açıklama yayınladı! 5 gün sürecek ortaklık sonrası yeniden döneğiz Thodex.com sitesi geri gelecek mi açılacak mı merak ediliyor! Bir çok kullanıcı paralar gitti derken, bazı kullanıcılar geri gelecek diyor. Ancak gerçek henüz bilinmiyor!

THODEX HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Thodex'in Twitter hesabından yapılan açıklamada şirketin hesaplarında büyük dalgalanmalar görüldüğü, bunun nedenlerini anlamak için işlemlerin durdurulduğu, şirketin yöneticisi Faruk Fatih Özer'in ise yurt dışı yatırımcılarla görüşmek için ülke dışına çıktığı, birkaç gün içinde Türkiye'ye dönüp adli makamlarla işbirliği yapacağı öne sürüldü.