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Thodex kurucusu Özer: Türkiye’de hizmet veriyor olmamız şans!

22.04.2021 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık 2 milyar dolar kripto parayla yurtdışına kaçtığı iddia edilen Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in, geçmiş dönemde katıldığı bir online söyleşide söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu.

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in daha önce yaptığı bir dijital söyleşisi sosyal medyanın gündemine oturdu. Özer, “Bu ülkede hizmet veriyor olmamızın şans olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullanmış.

Özer'in o yayında yaptığı açıklama şöyle:

“Bu ülkede hizmet veriyor olmamızın şans olduğunu düşünüyorum. Hem genç popülasyonumuz hem de yenilikleri seven yapımız var. Bu yenilikleri çok rahat benimsiyoruz. Kripto paraya yatırım yapan kullanıcıların çoğu da kısa vadeli gelir elde etme ümidiyle yatırım yapıyor. Bunlar güzel ümitler ve karşılık da buldu mu şimdiye kadar? Tabii ki buldu. Doğru yatırımı doğru zamanda yapanlar karşılığını aldılar. Ama tabi tahmin edersiniz; bir işte kazanç ihtimali ne kadar büyükse, risk de o kadar büyüktür.”

NE OLMUŞTU?

Türkiye'de işlem sağlayan kripto para borsalarından Thodex'te günlerdir işlem yapılamamasının ardından platformun kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto parayla yurtdışına kaçtığı iddia edildi. 391 bin kişinin işlem yaptığı dev vurgunla ilgili suç duyurusu üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

ÖZER'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer ise yaptığı açıklamayla söz konusu iddiaları yalanlarken, Türkiye'ye geri döneceğini duyurdu.

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Kripto para Thodex Faruk Fatih Özer
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