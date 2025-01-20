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Trump öncesi kripto piyasası hareketli: Bitcoin rekor kırdı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
20.01.2025 11:03
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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump bugün Türkiye saati ile 20.00'da görevi devralacak. Tarihi an öncesi kripto piyasalarında hareketlilik yaşanıyor. Bitcoin 109 bin doları aşarak yeni bir rekor kırdı.

Trump öncesi kripto piyasası hareketli: Bitcoin rekor kırdı

Kripto para piyasası haftaya yükseliş ile başladı. ABD'de başkanlık seçimlerinin ardından kripto paraya olan ilgi artarken; Trump, görevi devralmadan önce yeni bir rekor geldi.

Donald Trump tarafından piyasaya sürülen bir dijital token kripto para piyasasını sarsarak milyarlarca dolarlık işlem hacmi oluşturmuştu. Ayrıca, Trump'ın eşi Melania'da yeni bir coin tanıtmıştı.

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BİTCOİN'DEN YENİ REKOR

Bugün ise kripto para devi Bitcoin yeni bir rekor kırdı. Buna göre, dev kripto para 109 bin dolar seviyesini aştı.
Bitcoin'in yükselmesiyle beraber Ethereum ve diğer altcoinlerde de yükseliş devam ediyor.

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
bitcoin trump
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