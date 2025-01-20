Trump öncesi kripto piyasası hareketli: Bitcoin rekor kırdı

Kripto para piyasası haftaya yükseliş ile başladı. ABD'de başkanlık seçimlerinin ardından kripto paraya olan ilgi artarken; Trump, görevi devralmadan önce yeni bir rekor geldi.

Donald Trump tarafından piyasaya sürülen bir dijital token kripto para piyasasını sarsarak milyarlarca dolarlık işlem hacmi oluşturmuştu. Ayrıca, Trump'ın eşi Melania'da yeni bir coin tanıtmıştı.

BİTCOİN'DEN YENİ REKOR

Bugün ise kripto para devi Bitcoin yeni bir rekor kırdı. Buna göre, dev kripto para 109 bin dolar seviyesini aştı.

Bitcoin'in yükselmesiyle beraber Ethereum ve diğer altcoinlerde de yükseliş devam ediyor.