Varyant açıklaması geldi! Bitcoin'le birlikte kripto paralar yükselişe geçti

Bitcoin varyant etkisiyle geçtiğimiz hafta kritik teknik sınıra kadar gerilemişti. Güney Afrika’da görülen yeni koronavirüs varyantı haberleri piyasaların genelinde yaşanan satışlarla beraber 50 günlük hareketli ortalamasının sınırına kadar inmesine neden olmuştu.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) “Omicron’un virüsün diğer mutasyonlarından daha bulaşıcı olduğunu gösteren bir veri yok” açıklamasını yaptıktan sonra kripto para piyasası yükselişe geçti.

BITCOIN EN YÜKSEK 68 BİN 991 DOLARI GÖRMÜŞTÜ

Bitcoin, kasım ayında gördüğü 68 bin 991 dolarlık zirveden yüzde 20'den fazla geriledi.

Gün içerisinde 58 bin 242 dolar ve 53 bin 256 dolar arasında dalgalanan Bitcoin'in açıklanan varyant haberlerinden sonra yükseldiği tahmin ediliyor.

ETHEREUM YÜKSELDİ

Gün içerisinde 4 bin 348 dolar ve 3 bin 964 dolar arasında dalgalanan Ethereum da Bitcoin'deki yükselişi takip etti.

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