Bir ülke daha kripto para dünyasına giriyor! Bu sefer başrolde davalarla gündem olan Ripple var

Ortaklık açıklamasında, bu dijital para birimini 2022'nin ilk yarısında Ripple'ın teknik, iş, tasarım ve politika desteği sağlamasıyla dağıtmayı umdukları bilgisi de yer aldı.

"DAHA FAZLA FİNANSAL ERİŞİM"

Ripple'ın açıklamasından sonra ortaklık hakkında yorum yapan Palau Cumhuriyeti Başkanı Surangel S. Whipps, Jr. şunları söyledi:

Finansal yenilik ve teknolojilerde liderlik etme taahhüdümüzün bir parçası olarak, Ripple ile ortak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ortaklığın ilk aşaması, sınır ötesi bir ödeme stratejisine ve Palau vatandaşlarına daha fazla finansal erişim sağlayarak ulusal bir dijital para birimi oluşturma seçeneklerini keşfetmeye odaklanacak.



