Yatırımcılar gözünü altına çevirmişken Bitcoin kendi rekorunu kırdı! O seviyeyi aşarak tüm zamanların zirvesine ulaştı

Bitcoin, 119 bin 281.89 dolar seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek değerine imza attı. Kripto para varlıkların lideri konumundaki Bitcoin, geçtiğimiz günlerdeki 116 bin 565 dolarlık zirvesini geride bıraktı.

GÜN İÇİNDE 117 BİN DOLAR SEVİYESİNİ DE GÖRMÜŞTÜ

Kripto para piyasalarının öncüsü Bitcoin (BTC), haftaya sert bir yükselişle başladı. Geçtiğimiz saatlerde 119 bin 281 doları gören BTC, yatırımcılarını sevindirdi.

Gün içinde 117 bin dolar seviyelerine kadar çekilen lider kripto para, yeniden yükselerek 119 bin dolar bandında dengelendi.