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ABD'li milyarderin açıklaması ile piyasa yükseldi! İşte kripto para piyasasında son gelişmeler

15.06.2021 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li milyarder, varlık yönetimi şirketi Tudor Investment Corporation kurucu ve yöneticisi Paul Tudor Jones'un, "portföy çeşitlendiricisi" diye tanımladığı Bitcoin, bu açıklamanın ardından, yeniden 40,000 dolar sınırını aştı. Kripto paralar için olumlu açıklamalar peş peşe geldi.

ABD'li milyarderin açıklaması ile piyasa yükseldi! İşte kripto para piyasasında son gelişmeler

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın, Bitcoin madencilerinin kullandıkları enerjinin yalnızca yarısını yenilenebilir kaynaklardan almaları durumunda, araç satışlarında yeniden Bitcoin kabul etmeye başlayacağını açıklamasının ardından, Jones da Bitcoin yatırmlarını "uzun vadeli varlık koruyucusu" diye nitelendirmesinin ardından gelen alımlarla, tüm piyasalarda toplam hacim de 1.7 trilyon doları aştı.

PİYASA YÜKSELDİ

Gelişmelerin etkisiyle, son 24 saat içinde 38,786.44 ve 40,978.36 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 4.18 artışla 40,496.96 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı yüzde 22.93 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 23 milyar dolar artışla 756 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 2,470.00 ve 2,620.38 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 4.94 artışla 2,596.21 dolara yükseldi. Birimin haftalık kazancı yüzde 3.44 ve piyasa hacmi de yaklaşık 12 milyar dolarlık artışla 300 milyar dolar düzeyindeydi.

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Tether ise, 0.9997 ve 1.02 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte, yüzde 0.08 artışla 1.00 dolara yükseldi. Birimin haftalık kaybı yüzde 0.03 ve piyasa hacmi de değişmeyerek 62 milyar dolar düzeyindeydi.

Piyasalardaki alım ağırlıklı işlemlerin etkisiyle, kripto para piyasalarının en büyük 100 biriminden yalnızca üç birimin değeri son 24 saatte düşerken, ilk 10 birim arasında düşen olmadı.

Bu gelişmelerle tüm piyasalarda toplam hacim 1.0 trilyon 741 milyar dolar ile 1.5 trilyon doların üzerinde tutundu. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez;

  • 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar,
  • 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar,
  • 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar,
  • 7 Mayıs'ta 2.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.
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Toplam 10,421 kripto para biriminin işlem gördüğü 381 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 43.6'sını Bitcoin, yüzde 17.3'ünü de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 98 milyar dolar düzeyindeydi.

POZİTİF AÇIKLAMALAR GELDİ

Albcoin Araştırma Müdürü Helin Çelik, Bitcoin'deki gelişmelere ilişkin,

"Dünya çapından gelen Bitcoin uygulamaları sebebiyle ivme kazanan BTCUSD trend desteğinden toparlanarak 4 saatlik grafikte oluşturduğu düşüş kanalını yukarı yönlü kırdı. 40,200 direncine yönelen kripto para birimi aşırı satım bölgesinden hacimli bir çıkış yakaladı. 40,000’li seviyelerde kalıcılık sağlayabilirse ivmenin devam edebileceği ve direnç seviyelerinin kademeli olarak takip edilebileceği düşünülüyor" dedi ve kripto para piyasasını da şöyle değerlendirdi:

TEKSAS VALİSİNDEN YASAL STATÜ ADIMI

Teksas Valisi sanal paraları tanıdı. Eyaletteki bankaların kripto para saklamalarına olanak tanıyan kanunun ardından sanal para birimlerine yasal statü taşıyan kanun kabul edildi. Böylelikle kripto paralarla güvenli bir şekilde işlem yapılabilecek. Son zamanlarda kripto piyasası içerisinde adı fazlaca duyulmaya başlayan Teksas, ABD’nin kripto eyaleti oldu.

CDBC DİJİTAL PARA ÇALIŞMASI YAPACAK

Güney Afrika kripto paraları regüle ediyor. Sınır ötesi ödeme akışlarını kontrol etmek adına denetleme birimi kademeli olarak kripto paraları regüle edecek. Bitcoin alım satım platformunun çökmesi ülke yetkililerini harekete geçirdi. Güney Afrika ayrıca, işlem hacimlerini göz önüne aldığında CDBC (central bank digital currency / merkez bankası dijital para birimi) çalışmaları yapacağını da açıkladı.

"KRIPTO PARALARIN YASAKLANMASININ KİMSEYE FAYDASI OLMAZ"

Hollanda Maliye Bakanı Wopke Hoekstra, endişelerin farkında olduğunu, ancak kripto paraları yasaklamanın kimseye fayda getirmeyeceğini, bunun yerine denetlemenin daha önemli olduğunu dile getirdi.

EL SALVADOR'A DESTEK GELDİ

Orta Amerika Ekonomik Entegrasyon Bankası’ndan (CABEI) El Salvador’a destek; 13 milyar dolarlık varlığa sahip olan CABEI, El Salvador’a Bitcoin atılımları konusunda destek verdiğini açıkladı. 90 günün sonunda El Salvador’un Bitcoin uygulamasının resmen uygulanmaya başlaması bekleniyor.

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