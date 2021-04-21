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Yerli kripto para borsası Thodex'den tuhaf bakım açıklaması!

21.04.2021 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kullanıcıların hesaplarına ulaşamadığı ve bakım yapıldığı gerekçesiyle kapandığı söylenen yerli kripto para borsası Thodex'den açıklama geldi. Thodex 4-5 iş günü sürecek bir bakım sürecine girdiğini açıkladı.

Yerli kripto para borsası Thodex'den tuhaf bakım açıklaması!

Kullanıcılarının hesaplarına erişemediği ve işlemlerin durdurulduğuna dair şikayetlerde bulunduğu yerli kripto para borsası THODEX'ten açıklama geldi.

THODEX'in açıklamasında, şirkete gelen ortaklık teklifinin olumlu değerlendirildiği ve bu sürecin tamamlanabilmesi için işlemlerin durdurulduğu belirtildi. Sürecin 4-5 iş günü süreceğinin aktarıldığı açıklamada, kullanıcıların düzenli olarak bilgilendirileceği ifade edildi.

THODEX'ten yapılan açıklama şu ifadeler yer aldı:

"Son 2 yıllık süreçte kripto varlıklara duyulan ilginin artması ve büyük aktörlerin; sektöre dahil olması ile birlikte, borsaların büyümesi ve yeni adımlar atması da kaçınılmaz hale gelmiştir. İsmini anlaşma süreci tamamlandığında duyuracağımız; dünya çapında bilinirliği olan banka ve fon şirketleri; uzun süredir şirketimize yatırım yapmak istemekte ve ortaklık teklifinde bulunmaktadır.

Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına gelen ortaklık teklifini olumlu değerlendirme kararı alınmıştır. Bu sürecin tamamlanabilmesi için işlemlerin durdurulup; devir sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Süreç ise yaklaşık 4-5 iş günü sürecektir. Bu süre zarfında kullanıcılarımıza düzenli olarak bilgilendirme sağlanacaktır.”

6 SAAT DENİLMİŞTİ

THODEX tarafından dün de bir açıklama yapılmıştı. Bu açıklamada “Son zamanlarda borsamızda yaşanan çekim sorunları nedeniyle 20.04.2021 saat itibari ile planlı bakım çalışması yapılacak ve çalışma yaklaşık 6 saat sürecektir. Bakım çalışmamızın ardından, tüm sorunları gidermiş şekilde yeniden hizmetinizde olacağız.” denilmişti.

Öte yandan borsanın kullanıcıları, sosyal medyada yaşanan olaya tepki göstermişti. Bazı kullanıcılar ise polis eşliğinde THODEX'in merkezine gittikleri yönünde paylaşımlarda bulunmuştu.

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