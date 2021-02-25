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Yıllara göre Bitcoin(BTC) fiyatları 2021... Bitcoin fiyatları nasıl değişti?

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 25.02.2021 11:36 | Son Güncelleme

Yıllara göre Bitcoin fiyatları merak konusu oldu. Tüm dünyanın gündeminden düşmeyen Bitcoin'in fiyatlarının servet değerine ulaşmasının ardından kripto para borsasında yatırımcılar "Bitcoin(BTC) hangida ne kadardı" araştırması yapıyor. Peki Bitcoin fiyatı nasıl değişti? İşte 2009 yılında hayatımıza giren Bitcoin'in yıllara göre fiyatları...

Yıllara göre Bitcoin(BTC) fiyatları 2021... Bitcoin fiyatları nasıl değişti?

Yıllara göre Bitcoin (BTC) fiyatları 2009 yılında ağı kurulan Bitcoin'in
22 Mayıs 2010 tarihi itibari ile hızla yükseliş göstererek kripto para borsasında liderliğini korumasının ardından merak ediliyor. Hızlı yükselişi ile binlerce kişiyi servet sahibi yapan Bitcoin son yıllarda dünyanın gündemine oturarak, haberlere konu olmaya devam ediyor. Bu süreçte Bitcoin haberlerinde uzmanların ve analistlerin yorumlarına göre, BTC henüz pik noktasını göstermedi ve yükselmeye devam edecek. Öte yandan bazı uzmanlar ise Bitcoin'in değerinin düşeceğini hatta 4 bin dolar civarına kadar düşebileceğini öngörüyor. Tüm bunların cevabını bize zaman gösterecek. Peki Bitcoin'in tarihlere göre fiyatları nedir, Bitcoin fiyatı nasıl değişti? İşte yıllara göre Bitcoin fiyatları..

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BİTCOİN (BTC) NEDİR?

2009 yılında Satoshi Nakamoto tarafından oluşturulan Bitcoin (sembolü: ₿, kısaltma: BTC) herhangi bir resmi kuruluş ile bağı olmayan ve merkezsiz olan ilk kripto paradır.
Kripto para, işlemleri güvenceye almak için kriptografi yani şifreleme kullanan, çalışma şekli nakite alternatif bir değişim aracı olarak tasarlanmış bir dijital varlık, bir sanal unsurdur. Kripto paralar bir nevi dijital döviz, alternatif döviz ve sanal döviz’dir.
Kripto para ne herhangi bir devletin üretmiş olduğu bir para birimi değildir. Merkezsiz çalışan kripto paralar bu yüzden herhangi bir bankaya bağlı olarak çalışmaz. Kripto para herhangi bir şahıs tarafından yönetilmez. Taklidi imkansız olan kripto paranın takası da mümkün değildir. Fiziki bir nesne olmadığı için kazanılmaz.

BİTCOİN (BTC) FİYATLARI NASIL DEĞİŞTİ?

İlk kripto para olan Bitcoin'in kısaltması BTC'dir. Bitcoin'de ₿ sembolü kullanılır.
Bitcoin’in referans uygulaması olarak kabul edilen Bitcoin Core, üzerinde “BC” baş harflerinin yazılı olduğu bir sarı renk ağırlıklı altın sikke görünümünde tasarlandıktan sonra, Bitcointalk.org adlı sitede yeni Bitcoin logosunun şimdiki sembolü açıklandı.
Bildiğiniz üzere Bitcoin elde etmenin çeşitli yolları var: ya Bitcoin madenciliği yapacaksınız ya da Bitcoin borsalarından veya kişilerden satın alacaksınız.

2008 krizi sonrasında uçtan uca elektronik ödeme sistemi olarak ortaya çıkan ve 2009 yılında halka açık ağ olarak kullanılmaya başlayan Bitcoin, ilk başarılı kripto para olarak 1. nesil Blockchain adını aldı ve yıllara göre fiyatları değişti.

2009 yılında ilk olarak 0 dolar olan Bitcoin fiyatı, 2010 yılında 0,06 dolar olurken 2011 yılında ise 6,05 dolar oldu. İşte yıllara göre karşılaştırmalı Bitcoin fiyatı...

YILLARA GÖRE BİTCOİN FİYATLARI

2009'da Bitcoin fiyatı: 0 $

2010'da Bitcoin fiyatı: 0,06 $

2011'de Bitcoin fiyatı: 6,05 $

2012'de Bitcoin fiyatı: 8,46 $

2013'te Bitcoin fiyatı: 189,54 $

2014'te Bitcoin fiyatı: 526,02 $

2015'te Bitcoin fiyatı: 272,36 $

2016'da Bitcoin fiyatı: 567,27 $

2017'de Bitcoin fiyatı: 4.001,16 $

2018'de Bitcoin fiyatı: 7.558,21 $

2019'da Bitcoin fiyatı: 7.196 $

2020'd Bitcoin fiyatı: 29.000 $

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