Yıllara göre Bitcoin(BTC) fiyatları 2021... Bitcoin fiyatları nasıl değişti?

Yıllara göre Bitcoin (BTC) fiyatları 2009 yılında ağı kurulan Bitcoin'in

22 Mayıs 2010 tarihi itibari ile hızla yükseliş göstererek kripto para borsasında liderliğini korumasının ardından merak ediliyor. Hızlı yükselişi ile binlerce kişiyi servet sahibi yapan Bitcoin son yıllarda dünyanın gündemine oturarak, haberlere konu olmaya devam ediyor. Bu süreçte Bitcoin haberlerinde uzmanların ve analistlerin yorumlarına göre, BTC henüz pik noktasını göstermedi ve yükselmeye devam edecek. Öte yandan bazı uzmanlar ise Bitcoin'in değerinin düşeceğini hatta 4 bin dolar civarına kadar düşebileceğini öngörüyor. Tüm bunların cevabını bize zaman gösterecek. Peki Bitcoin'in tarihlere göre fiyatları nedir, Bitcoin fiyatı nasıl değişti? İşte yıllara göre Bitcoin fiyatları..

BİTCOİN (BTC) NEDİR?

2009 yılında Satoshi Nakamoto tarafından oluşturulan Bitcoin (sembolü: ₿, kısaltma: BTC) herhangi bir resmi kuruluş ile bağı olmayan ve merkezsiz olan ilk kripto paradır.

Kripto para, işlemleri güvenceye almak için kriptografi yani şifreleme kullanan, çalışma şekli nakite alternatif bir değişim aracı olarak tasarlanmış bir dijital varlık, bir sanal unsurdur. Kripto paralar bir nevi dijital döviz, alternatif döviz ve sanal döviz’dir.

Kripto para ne herhangi bir devletin üretmiş olduğu bir para birimi değildir. Merkezsiz çalışan kripto paralar bu yüzden herhangi bir bankaya bağlı olarak çalışmaz. Kripto para herhangi bir şahıs tarafından yönetilmez. Taklidi imkansız olan kripto paranın takası da mümkün değildir. Fiziki bir nesne olmadığı için kazanılmaz.