FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. Yıllara göre Ethereum (ETH) fiyatları 2021... Ethereum fiyatları nasıl değişti?

Yıllara göre Ethereum (ETH) fiyatları 2021... Ethereum fiyatları nasıl değişti?

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 26.02.2021 11:44 | Son Güncelleme

Yıllara göre Ethereum fiyatları merak konusu oldu. Tüm dünyanın gündeminden düşmeyen ve alt coinlerin başında gelen Ethereum fiyatlarının servet değerine ulaşmasının ardından kripto para borsasında yatırımcılar "Ethereum(ETC) hangi yılda ne kadardı" araştırması yapıyor. Peki Ethereum fiyatı nasıl değişti? İşte 2015 yılında hayatımıza giren Ethereum'un yıllara göre fiyatları...

Yıllara göre Ethereum (ETH) fiyatları 2021... Ethereum fiyatları nasıl değişti?

Yıllara göre Ethereum (ETH) fiyatları gündem oldu. 2013 yılında Vitalik Buterin tarafından ortaya çıkarılan Ethereum, 2015 yılında tanıtılmasının ardından Bitcoin'den sonra en çok değeri olan kripto paralardan birisi oldu. 2016 yılından sonra hızla yükselişe geçen ETH daha sonraki yıllarda inişli ve çıkışlı grafik çizse de uzun vadeli yatırımlarda yatırımcısını karlı çıkardı. Hızlı yükselişi ile binlerce kişiyi servet sahibi yapan Ethereum son yıllarda kripto para borsasının gündemine oturarak, haberlere konu olmaya devam ediyor. Bu süreçte Ethereum haberlerinde uzmanların ve analistlerin yorumlarına göre; hızlı yükselişler ve sert düşüşler yaşayan ETH'nin kısa dönemli yatırımı oldukça riskli fakat uzun vadeli yatırımlarda şimdilik karlı olacağı öngörülüyor. Bazı analistler Ethereum'un henüz pik noktasını göstermediği ve yükselmeye devam edeceğini öne sürüyor. Tüm bunların cevabını bize zaman gösterecek. Peki Ethereum'un tarihlere göre fiyatları nedir, Ethereum fiyatı nasıl değişti? İşte yıllara göre Ethereum fiyatları..

Yıllara göre Bitcoin(BTC) fiyatları 2021... Bitcoin fiyatları nasıl değişti?Yıllara göre Bitcoin(BTC) fiyatları 2021... Bitcoin fiyatları nasıl değişti?

ETHEREUM NEDİR?

Ether, Ethereum platformu tarafından üretilen kısaltması ETH olan kripto para birimidir. Ether, banka hesapları arası transfer edilebilir ve madencilik hesaplamalarını karşılamak için kullanılabilir. Ethereum, merkezi olmayan Turing sanal makinesinin (Ethereum Virtual Machine (EVM)) kullanımına olanak verir. Bu sanal makine komutları uluslararası İnternet ağını kullanarak çalıştırabilir. “Gas”, kendi içinde fiyat hesaplama mekanizmasıdır, spam riskini azaltmak ve kaynakları İnternete yüklemek için kullanılır.

ETHEREUM (ETH) FİYATLARI NASIL DEĞİŞTİ?

Ethereum ilk olarak 2013 yılında Vitalik Buterin tarafından ortaya çıkarılmıştır. Vitalik Buterin 2013 yılının sonlarında ethereum'u kullanıma sundu. Vitalik Buterin hem programcı hem de kripto para araştırmacısı olarak hayatına devam eden bir kişidir.
Ethereum, para kaynağını 2014 temmuz ve ağustos aylarında online bir fon bulma sitesinden almıştır. Ocak 2016 itibarıyla, Ethereum protokolü saniyede 25 işlem yapabilir hale geldi. 19 Aralık 2016'da, Ethereum ilk defa bir gün içinde bir milyon işlemi aştı.

Ethereum fiyat değişimi 2016 yılında 8,62 dolar olurken 2017 yılında ise 736,77 dolar oldu. İşte yıllara göre karşılaştırmalı Ethereum fiyatı...

Kripto para Ethereum (ETH): Ethereum nedir, nasıl alınır? Ethereum'a nasıl yatırım yapılır, nereden alınır?Kripto para Ethereum (ETH): Ethereum nedir, nasıl alınır? Ethereum'a nasıl yatırım yapılır, nereden alınır?

YILLARA GÖRE ETHEREUM FİYATLARI

Yıllara göre ETH fiyatları Investing'de yer alan verilere göre alınarak o yılın Aralık ayındaki dolar fiyatı alınmıştır.

2016'da Ethereum fiyatı: 8,62 $

2017'de Ethereum fiyatı: 736,77 $

2018'de Ethereum fiyatı: 131,90 $

2019'da Ethereum fiyatı: 129,21 $

2020'de Ethereum fiyatı: 735,94 $

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Kripto para yatırımcıları dikkat: Uzmandan uyarı geldiKripto para yatırımcıları dikkat: Uzmandan uyarı geldi
AGİ asgari ücrete dahil mi?AGİ asgari ücrete dahil mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
1 mart öncesi peş peşe duyurdular! İl il alınan yeni kararlar
1 mart öncesi peş peşe duyurdular! İl il alınan yeni kararlar
Doktor kızını öldüren baba: Silah ruhsatı alırken ayrıntılı inceleme yapılmıyor
Doktor kızını öldüren baba: Silah ruhsatı alırken ayrıntılı inceleme yapılmıyor
Mahalle arasında başladı Avrupa'ya açıldı
Mahalle arasında başladı Avrupa'ya açıldı
Gram altın 420 liranın üstünde!
Gram altın 420 liranın üstünde!
Gram altında 425 TL tahmini!
Gram altında 425 TL tahmini!
Dolarda yükseliş sürüyor: İşte son durum!
Dolarda yükseliş sürüyor: İşte son durum!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Uzmandan çarpıcı 2021 -2021 dolar yorumu!
Uzmandan çarpıcı 2021 -2021 dolar yorumu!
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
Ons altın 2075 doları görebilir
Ons altın 2075 doları görebilir
Çiftçiye ilk destek dönemi belli oldu!
Çiftçiye ilk destek dönemi belli oldu!
Binlerce kişi iş yeri sahibi olacak
Binlerce kişi iş yeri sahibi olacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kripto para yatırımcıları dikkat: Uzmandan uyarı geldi
Kripto para yatırımcıları dikkat: Uzmandan uyarı geldi
Elon Musk, SEC soruşturması iddialarına yanıt verdi!
Elon Musk'tan büyük yankı uyandıran tweet: Umarım yaparlar!
Coinbase halka arz için SEC'e başvurdu
Açıklama geldi! Kripto para borsası başvurusunu yaptı
Yıllara göre Bitcoin(BTC) fiyatları 2021... Bitcoin fiyatları nasıl değişti?
Yıllara göre Bitcoin fiyatları!
Kripto paralara ilgi yoğun! Şikayetler yüzde 8 bin 619 arttı
Son dönemde ilgi yoğun! Şikayetler yüzde 8 bin 619 arttı
Son dakika: MicroStrategy 1 milyar dolarlık Bitcoin satın alımı gerçekleştirdi!
Yazılım devi 1 milyar dolarlık Bitcoin aldı!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.