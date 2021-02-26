Yıllara göre Ethereum (ETH) fiyatları 2021... Ethereum fiyatları nasıl değişti?

Yıllara göre Ethereum (ETH) fiyatları gündem oldu. 2013 yılında Vitalik Buterin tarafından ortaya çıkarılan Ethereum, 2015 yılında tanıtılmasının ardından Bitcoin'den sonra en çok değeri olan kripto paralardan birisi oldu. 2016 yılından sonra hızla yükselişe geçen ETH daha sonraki yıllarda inişli ve çıkışlı grafik çizse de uzun vadeli yatırımlarda yatırımcısını karlı çıkardı. Hızlı yükselişi ile binlerce kişiyi servet sahibi yapan Ethereum son yıllarda kripto para borsasının gündemine oturarak, haberlere konu olmaya devam ediyor. Bu süreçte Ethereum haberlerinde uzmanların ve analistlerin yorumlarına göre; hızlı yükselişler ve sert düşüşler yaşayan ETH'nin kısa dönemli yatırımı oldukça riskli fakat uzun vadeli yatırımlarda şimdilik karlı olacağı öngörülüyor. Bazı analistler Ethereum'un henüz pik noktasını göstermediği ve yükselmeye devam edeceğini öne sürüyor. Tüm bunların cevabını bize zaman gösterecek. Peki Ethereum'un tarihlere göre fiyatları nedir, Ethereum fiyatı nasıl değişti? İşte yıllara göre Ethereum fiyatları..

ETHEREUM NEDİR?

Ether, Ethereum platformu tarafından üretilen kısaltması ETH olan kripto para birimidir. Ether, banka hesapları arası transfer edilebilir ve madencilik hesaplamalarını karşılamak için kullanılabilir. Ethereum, merkezi olmayan Turing sanal makinesinin (Ethereum Virtual Machine (EVM)) kullanımına olanak verir. Bu sanal makine komutları uluslararası İnternet ağını kullanarak çalıştırabilir. “Gas”, kendi içinde fiyat hesaplama mekanizmasıdır, spam riskini azaltmak ve kaynakları İnternete yüklemek için kullanılır.

ETHEREUM (ETH) FİYATLARI NASIL DEĞİŞTİ?

Ethereum ilk olarak 2013 yılında Vitalik Buterin tarafından ortaya çıkarılmıştır. Vitalik Buterin 2013 yılının sonlarında ethereum'u kullanıma sundu. Vitalik Buterin hem programcı hem de kripto para araştırmacısı olarak hayatına devam eden bir kişidir.

Ethereum, para kaynağını 2014 temmuz ve ağustos aylarında online bir fon bulma sitesinden almıştır. Ocak 2016 itibarıyla, Ethereum protokolü saniyede 25 işlem yapabilir hale geldi. 19 Aralık 2016'da, Ethereum ilk defa bir gün içinde bir milyon işlemi aştı.