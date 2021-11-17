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Zenginlerin 3'te 1'i paralarını bakın neye yatırıyor

17.11.2021 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deloitte'un da aralarında yer aldığı araştırma şirketlerinin yaptığı ankette ultra zengin ailelerin servetlerinin üçte birini kripto paraya yatırım yaptığı ortaya çıktı. Kripto para piyasalarındaki büyük fiyat dalgalanmalarına ve hızlı düşüşlere rağmen servet sahipleri yatırım yapmaya devam etti.

Zenginlerin 3'te 1'i paralarını bakın neye yatırıyor

Deloitte, Raffles Family Office, Royal Bank of Canada ve Campden Wealth’ın çarşamba günü ortak olarak yayımladıkları araştırma raporuna göre, ultra varlıklı ailelerin Kuzey Amerika’daki yatırım ofislerinin üçte biri kripto paralara yatırım yapıyor.

ANKETE 385 ŞİRKET KATILDI

Bloomberg'te yer alan habere göre küresel olarak 385 şirketin katıldığı ankete göre, 2020 yılında kripto yatırımlarından elde edilen ortalama net getiri yüzde 40 olurken ankete katılanların dörtte biri Bitcoin pozisyonlarını artırmayı planladıklarını söyledi.

Londra’daki Campden Wealth Araştırma Direktörü Rebecca Gooch, “Varlıklı ailelerin yatırımlarını yöneten ofisler yavaş yavaş kripto para yatırımına başladı” dedi.

Ankete katılan yatırım ofislerinin ortalama 1,1 milyar dolarlık varlıklarının sadece yüzde 1’i kripto para piyasalarında bulunuyor.

BITCOIN DEĞER KAYBETTİ

Öte yandan ABD'de Fed, Federal Mevduat Sigorta Kurumu ve Para Birimi Denetim Ofisi'nin (OCC) kripto paralar konusunda ortak bir açıklamaya hazırlandığı belirtildi. Bu haber Bitcoin ve diğer başlıca kripto paraların yüzde 10 değer kaybetmesini sağladı.

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Bu haberin ardından Bitcoin yüzde 10 değer kaybederek 60 bin doların altına geriledi. Bitcoin'in son 24 saatlik gerilemesi yüzde 1,63 oldu. Bitcoin şu sıralarda 59,533.45 dolardan işlem görüyor. En yüksek ikinci hacimli kripto para Ethereum ise yüzde 12'den fazla değer kaybederek 4,160.67 dolara geriledi.


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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Kripto para
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