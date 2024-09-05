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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları piyasa beklentilerinin altında

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
05.09.2024 17:43
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ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 31 Ağustos ile biten haftada 227 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları piyasa beklentilerinin altında

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Bakanlığın açıklamasına göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 31 Ağustos ile biten haftada 227 bine geriledi.

PİYASA BEKLENTİLERİNİN ALTINDA

Piyasa beklentileri, işsizlik maaşı başvuru sayısının 230 bin olması yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 231 binden 232 bine revize edildi.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 24 Ağustos ile biten haftada 22 bin kişi düşerek 1 milyon 838 bine geriledi

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Anahtar Kelimeler:
İşsizlik Maaşı abd
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