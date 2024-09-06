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ABD'de tarım dışı istihdam verisi beklentilerin altında kaldı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
06.09.2024 17:29
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ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından açıklanan tarım dışı istihdam ağustos ayında 142 bin artarak beklentilerin altında kaldı.

ABD'de tarım dışı istihdam verisi beklentilerin altında kaldı

Fed'in 18 Eylül tarihinde açıklayacağı faiz kararı öncesi, ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu tarım dışı istihdam verisini açıkladı. Açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam ağustos ayında 142 bin artış gösterdi. Analistlerin beklentisi istihdamda 161 bin artış olacağı yönündeydi.

Tarım dışı istihdam artışı haziran ayı için 179 binden 118 bine, temmuz ayı için 114 binden 89 bine revize edildi.

BEKLENTİLERE PARALEL

Bir diğer önemli veri olan işsizlik oranı yüzde 4,3'ten yüzde 4,2'ye indi. Piyasa beklentisi de işsizlik oranının bir önceki ay gördüğü yüzde 4,3 seviyesinden yüzde 4,2'ye ineceği şeklindeydi.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) en son haziran ayında açıkladığı tahminlerde işsizlik oranı beklentisi bu yıl için yüzde 4,0, 2025 yılı için yüzde 4,2, 2026 yılı için yüzde 4,1 olarak belirlendi.

ÖZEL SEKTÖRDE İSTİHDAM VERİLERİ...

Çalışma Bürosu, özel sektörde istihdam artışının 118 bin, kamu istihdamında artışın 24 bin olduğunu açıkladı. Piyasalar özel sektörde istihdamın 138 bin artacağını öngörüyorlardı.

İmalat sektörü istihdamında 24 bin düşüş olurken, inşaat sektöründe 34 bin artış yaşandı. Analistler imalat sektöründe istihdamın sabit kalacağını düşünüyorlardı. Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 7,8 seviyesinden yüzde 7,9'a çıktı.

Ortalama saatlik kazançlarda aylık bazda yüzde 0,4 artış olurken, yıllık artış yüzde 3,8 seviyesinde açıklandı. Beklentiler aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,7 artış olacağına işaret ediyordu. Ülkede ortalama çalışma saati 0,1 artışla 34,3 saat olarak açıklandı. Piyasa beklentisi de çalışma saatinin 34,2'den 34,3'e çıkacağı yönündeydi.

BİR KESİNLİK YOK

İş gücüne katılım oranı ise yüzde 62,7 olarak belirlendi. Fed'in bu ay yapacağı toplantısında politika faizinin indirileceğine kesin gözüyle bakılırken, seviyesinin 25 puan mı 50 puan mı olacağı konusunda piyasada henüz kesin bir beklenti oluşmadı.

PİYASALARIN TEPKİSİ NE OLDU?

İstihdam raporu, iş gücü piyasasındaki soğumanın devam ettiğini ortaya koydu. Analistler, beklenenden zayıf gelen istihdam verilerinin Fed'in eylülde daha yüksek oranda faiz indirimine gidebileceğine dair beklentileri güçlendirdiğini belirtti.

Para piyasasındaki fiyatlamalarda Banka'nın eylülde 50 baz puan faiz indirimine gitme olasılığı yüzde 55'e çıkarken, 25 baz puan faiz indirimi olasılığı yüzde 45'e geriledi.

ABD istihdam verisi sonrasında ons altın 2.520,87 dolardan işlem görürken, veri öncesinde 2.517,56 dolar seviyesindeydi.

Dolar endeksi söz konusu verilerin ardından yaklaşık yüzde 0,6 azalışla 100,58'e inerken, avro/dolar paritesi yüzde 0,6 artışla 1,116'ya çıktı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 5 baz puan azalışla yüzde 3,66'ya, 2 yıllık tahvil faizi de 9 baz puan azalışla yüzde 3,64'e indi.

Euro/dolar paritesi de 1,11079'dan 1,11556 seviyesine kadar yükselirken, 1,1136'da dengelenme çabasında.

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Anahtar Kelimeler:
istihdam abd
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