Avrupa'nın gaz depoları alarm veriyor! Fiyatlar yeniden yükseldi

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören ağustos vadeli kontratlarda doğal gazın megavatsaat fiyatı dün 60,35 avrodan kapandı.

Doğal gazın megavatsaat fiyatı bugün saat 10.33 itibarıyla düne göre yüzde 0,11 artışla 60,42 avroya yükseldi.

Dün 61,49 avroya kadar yükselen doğal gaz fiyatının bugün de 60 avronun üzerindeki seyrini korumasında, Orta Doğu'da devam eden jeopolitik risklerin sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) arzına ilişkin belirsizliği sürdürmesi etkili oldu.

Yaklaşık üç haftanın ardından Katar'dan ilk LNG tankerinin Hürmüz Boğazı'nı geçerek ihracat rotasına dönmesi, piyasalarda normalleşme işareti olarak değerlendirilse de bölgedeki güvenlik risklerinin tamamen ortadan kalkmaması arz kesintisi endişelerini canlı tutuyor.

Avrupa'nın kış öncesinde doğal gaz depolarını doldurma sürecinin beklenenden yavaş ilerlemesi de fiyatları destekliyor.

Avrupa Birliği ülkelerinde depoların doluluk oranı yaklaşık yüzde 56 seviyesinde bulunurken, piyasalarda depoların hedeflenen seviyeye ulaşamayabileceğine ilişkin kaygılar sürüyor.

Bununla birlikte, küresel LNG piyasasında Asya ile Avrupa arasındaki rekabetin devam etmesi ve enerji piyasalarında jeopolitik risk priminin korunması da doğal gaz fiyatlarının yüksek seyretmesine neden oluyor.

Öte yandan, uzmanlar Çin'in enerji dönüşümünü hızlandırması, orta vadede yerli doğal gaz üretimini artırması ve uzun vadede ise boru hattıyla gaz tedarikini güçlendirmesiyle LNG ithalatındaki büyümenin yavaşlayacağını öngörüyor. Küresel LNG talebine ilişkin bu beklenti, jeopolitik risklerin fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü etkisini kısmen dengeliyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır