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Fed kararı sonrası 4 ülke daha harekete geçti!

Fed’in faiz artırımının ardından Körfez ülkelerinin merkez bankaları da benzer yönde adım attı. Suudi Arabistan,Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Umman ve Bahreyn faiz oranlarını 25 baz puan yükseltirken, alınan kararlarda para birimlerinin dolara bağlı yapısı ile parasal ve finansal istikrarın korunması hedefi etkili oldu.

Fed kararı sonrası 4 ülke daha harekete geçti!
Sariye Nur Dönmez

Küresel piyasalarının yakından izlediği ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararını duyurdu. Fed, piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizinde 25 baz puanlık artışa gitti.

Banka, politika faizini yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltti. Oy birliğiyle alınan karar, küresel piyasalarda takip edilirken Fed’in hamlesinin ardından Körfez ülkelerinin merkez bankalarından da faiz artırım kararları geldi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman ve Bahreyn merkez bankaları da faiz oranlarını 25 baz puan artırdı. Ülkelerin para birimlerinin dolara bağlı olması ve parasal- finansal istikrarın korunması hedefi, kararların alınmasında etkili oldu.

Fed kararı sonrası 4 ülke daha harekete geçti! 1

KÖRFEZ ÜLKELERİNDEN PEŞ PEŞE KARARLAR

Suudi Arabistan’da repo faizi 25 baz puanlık artışla yüzde 4,5’e yükseltti. Birleşik Arap Emirlikleri’nde ise faiz yüzde 3,9’a çıkarıldı. BAE yeni faiz oranının 17 Eylül Perşembe günü yürürlüğe gireceğini bildirdi.

Fed kararı sonrası 4 ülke daha harekete geçti! 2

UMMAN VE BAHREYN’DE FAİZ ARTIRDI

Umman’da repo faizi yüzde 4,5’e yükseltildi. Umman merkez bankasının aldığı kararın 17 Eylül’den itibaren uygulanacağı bildirildi. Bahreyn’de ise gecelik mevduat faizi yüzde 4,50’ye çıkarıldı. Yeni faiz oranının Perşembe günü yürürlüğe gireceği bildirildi.

FED’İN ARDINDAN GELDİ

Körfez ülkelerinin faiz artırımları, Fed’in 2023’ten bu yana gerçekleştirdiği ilk faiz artışının ardından geldi. Fed, faiz artırımının enflasyonu yüzde 2 hedefine yaklaştırma amacı taşıdığını belirtirken jeopolitik gelişmeler nedeniyle belirsizliğin yüksek seviyede devam ettiğine dikkat çekti.

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Fed
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