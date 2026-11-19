Goldman Sachs, küresel ekonominin 2026'da yüzde 2,7, 2027'de ise yüzde 2,8 büyümesini bekliyor. Bankanın 2027 büyüme tahminleri ABD için yüzde 2,4, Euro Bölgesi için yüzde 0,9, Çin için yüzde 4,5, Güney Kore için yüzde 3,2 ve Tayvan için yüzde 6,3 olarak açıklandı.

YAPAY ZEKA YATIRIMLARI 1,8 TRİLYON DOLARA ULAŞABİLİR

Rapora göre, 2026'da 1,1 trilyon dolar olan küresel yapay zekâ yatırımlarının 2027'de 1,8 trilyon dolara yükselmesi bekleniyor.

Yapay zekanın ekonomik büyümeye 0,4 yüzde puan katkı sağlaması öngörülürken ABD'deki çalışanların yaklaşık yüzde 9'unun 10 yıllık süreçte iş kaybı riskiyle karşılaşabileceği belirtiliyor.

PETROLDE 132 DOLAR UYARISI

Goldman Sachs, enerji arzının normalleşmesi durumunda Brent petrolün 2027 sonunda 78 dolara gerileyebileceğini tahmin ediyor.

Ancak İran'daki savaşın yeniden şiddetlenmesi halinde petrol fiyatlarının 132 dolara ulaşabileceği, bunun da manşet enflasyonu 0,9, çekirdek enflasyonu 0,2 yüzde puan artırabileceği değerlendiriliyor.

FED İÇİN FAİZ TAHMİNİ

Banka, Fed'in Aralık 2026 ve Mart 2027'de faiz artırmasını, Aralık 2027'de ise indirimlere başlamasını bekliyor. 2028'de üç indirim daha öngörülürken politika faizinin yüzde 3,25-3,50 aralığına gerileyeceği tahmin ediliyor.

BORSALARDA RİSKLER ARTABİLİR

Raporda, S&P 500 şirketlerinin kâr büyümesinin yüzde 36'dan yüzde 11'e gerilemesi bekleniyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil getirisinin 2027 sonunda yüzde 4,6 seviyesine ulaşacağı öngörülürken enerji fiyatları, teknoloji şirketlerinin değerlemeleri ve artan borçlanma maliyetleri başlıca riskler arasında gösteriliyor.