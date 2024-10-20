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IMF uyardı... Ekonomi için tehlike büyüyor! "Zor bir gelecek"

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
20.10.2024 15:49
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25-27 Ekim'de gerçekleştirilen Dünya Bankası Grubu ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) yıllık toplantısına uyarılar gerçekleşti. Uluslararası Para Fonu (IMF), savaşların, ticari gerginliklerin, yüksek borcun ve düşük büyümenin zayıf ekonomik dönemi uzatma tehlikesi karşısında uyarılarda bulundu. Küresel borcun yıl sonuna kadar 100 trilyon dolara ulaşacağını öngördü.

IMF uyardı... Ekonomi için tehlike büyüyor! "Zor bir gelecek"

25-27 Ekim'de gerçekleştirilen Dünya Bankası Grubu ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) yıllık toplantısına uyarılar gerçekleşti. ABD'deki seçimler yaklaşırken, yetkililere, küresel enflasyon krizinin ardından ülkelerin mali işlerini bir an önce düzene koymaları yönünde çağrıların artacağı ifade ediliyor.

Fortune'un haberine göre, IMF Başkanı Kristalina Georgieva'nın toplantı için hazırladığı konuşma metninde, IMF'nin Mali İzleme Raporu'nun yıl içerisinde Çin ve ABD tarafından yönetilen kamu borcunun toplamda 100 trilyon dolara ulaşacağı konusunda uyarıda bulunacağı aktarıldı.

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Genel Müdür Kristalina Georgieva, Perşembe günü yaptığı konuşmada, bu borçlanmanın dünyayı nasıl etkilediğini şu şekilde vurguladı:

"Tahminlerimiz düşük büyüme ve yüksek borcun affedilmez bir kombinasyonuna işaret ediyor, zor bir gelecek. Hükümetler borcu azaltmak ve bir sonraki şok için tamponları yeniden oluşturmak için çalışmalı ki bu kesinlikle gelecek ve belki de beklediğimizden daha erken olacak"

IMF

İNGİLTERE UYARI ALDI

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, borç istikrara kavuşmazsa piyasanın tepki göstereceği konusunda IMF'den gelen bir uyarıyla karşı karşıya kaldı.
Önümüzdeki hafta Kanada'da faiz indirimi ve Rusya'da faiz artışı ekonomistlerin beklediği muhtemel merkez bankası hamleleri arasında yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
IMF abd
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