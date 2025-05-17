Moody's Trump'a kötü haberi verdi, ABD için son kale yıkıldı! 108 yıldır değişmemişti ama 'Artan borç ve faiz yükü...'

2011 yılında Standar&Poor's, 2023 yılında ise Fitch Ratings ABD'nin AAA olan kredi notunu AA+'ya indirmişti. ABD için son kale Moody's dün ABD'nin kredi notuna karar verdi. Buna göre, 1949 yılından bu yana AAA olan kredi notunu Moody's dün AA1'e düşürdü.

ABD İÇİN ŞOK KARAR!

Moody's kararı 'ABD için şok' denilerek yorumlandı. Dev kuruluşun kararını dün açıklamasının nedeni olarak ise; Cumhuriyetçi Parti liderliğindeki Temsilciler Meclisi Bütçe Komitesi’nin Donald Trump’ın gündeminde yer alan ve 2017 vergi kesintilerinin uzatılmasını da içeren kapsamlı bir paketi reddetmesi işaret ediliyor.

"ÖNLEMLER KONUSUNDA ANLAŞAMADI

Moody's tarafından yapılan açıklamada ise, "Benzer şekilde derecelendirilen ülkelere göre önemli ölçüde daha yüksek artan borç ve faiz yükü" denildi ve şu sözler kullanıldı:



"Birbirini izleyen ABD yönetimleri ve Kongre, büyük yıllık mali açıkların ve artan faiz maliyetlerinin eğilimini tersine çevirmek için önlemler konusunda anlaşamadı"

Dev kuruluş anlaşmaya varılamamasına dair, "Görüşülmekte olan mevcut mali tekliflerin zorunlu harcamalarda ve açıklarda uzun vadeli önemli azalmalar sağlayacağına inanmıyoruz" dedi.



ÖNÜMÜZDEKİ 10 YIL ABD İÇİN ZOR OLACAK

Basın açıklamasında dev kuruluş, önümüzdeki 10 yılı işaret ederek harcamaların artacağını ancak gelirin sabit kalacağını bundan dolayı daha büyük açık beklediklerini aktardı ve, " ABD'nin mali performasının kendi geçmişine ve diğer yüksek puanlı egemenlere kıyasla kötüleşmesi muhtemeldir" ifadeleri yer aldı.

Donald Trump'ın başlattığı ticaret savaşlarına değinilen açıklamada, ""ABD ekonomisi yüksek gümrük tarifelerine uyum sağladıkça GSYH büyümesinin kısa vadede yavaşlaması muhtemel olsa da ülkenin uzun vadeli büyümesinin önemli ölçüde etkilenmesini beklemiyoruz" denildi.