FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Küresel Ekonomi

Moody's Trump'a kötü haberi verdi, ABD için son kale yıkıldı! 108 yıldır değişmemişti ama 'Artan borç ve faiz yükü...'

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ABD'nin 108 yıllık AAA kredi notunu dün AA1'e düşürdü. Moody's bu kararın nedenini ABD hükümetinin borçları olduğunu ifade etti ve kredi notunu negatiften durağana çevirdi. Böylece ABD'nin kredi notu S&P ve Fitch Ratings'ten sonra Moody's'te de indirim kararı verilmiş oldu.

Moody's Trump'a kötü haberi verdi, ABD için son kale yıkıldı! 108 yıldır değişmemişti ama 'Artan borç ve faiz yükü...'
Ezgi Sivritepe

2011 yılında Standar&Poor's, 2023 yılında ise Fitch Ratings ABD'nin AAA olan kredi notunu AA+'ya indirmişti. ABD için son kale Moody's dün ABD'nin kredi notuna karar verdi. Buna göre, 1949 yılından bu yana AAA olan kredi notunu Moody's dün AA1'e düşürdü.

tr

ABD İÇİN ŞOK KARAR!

Moody's kararı 'ABD için şok' denilerek yorumlandı. Dev kuruluşun kararını dün açıklamasının nedeni olarak ise; Cumhuriyetçi Parti liderliğindeki Temsilciler Meclisi Bütçe Komitesi’nin Donald Trump’ın gündeminde yer alan ve 2017 vergi kesintilerinin uzatılmasını da içeren kapsamlı bir paketi reddetmesi işaret ediliyor.

thumbs_b_c_73e642564eebef6c684278de591fc965

"ÖNLEMLER KONUSUNDA ANLAŞAMADI

Moody's tarafından yapılan açıklamada ise, "Benzer şekilde derecelendirilen ülkelere göre önemli ölçüde daha yüksek artan borç ve faiz yükü" denildi ve şu sözler kullanıldı:

thumbs_b_c_c482e3c8cd4d4b80a3b145914f0b550f

"Birbirini izleyen ABD yönetimleri ve Kongre, büyük yıllık mali açıkların ve artan faiz maliyetlerinin eğilimini tersine çevirmek için önlemler konusunda anlaşamadı"

dolar

Dev kuruluş anlaşmaya varılamamasına dair, "Görüşülmekte olan mevcut mali tekliflerin zorunlu harcamalarda ve açıklarda uzun vadeli önemli azalmalar sağlayacağına inanmıyoruz" dedi.
dolar-2

ÖNÜMÜZDEKİ 10 YIL ABD İÇİN ZOR OLACAK

Basın açıklamasında dev kuruluş, önümüzdeki 10 yılı işaret ederek harcamaların artacağını ancak gelirin sabit kalacağını bundan dolayı daha büyük açık beklediklerini aktardı ve, " ABD'nin mali performasının kendi geçmişine ve diğer yüksek puanlı egemenlere kıyasla kötüleşmesi muhtemeldir" ifadeleri yer aldı.

dolar-6

Donald Trump'ın başlattığı ticaret savaşlarına değinilen açıklamada, ""ABD ekonomisi yüksek gümrük tarifelerine uyum sağladıkça GSYH büyümesinin kısa vadede yavaşlaması muhtemel olsa da ülkenin uzun vadeli büyümesinin önemli ölçüde etkilenmesini beklemiyoruz" denildi.

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yemek kartları ile ilgili yeni gelişme!Yemek kartları ile ilgili yeni gelişme!
Şimşek açıkladı: 1 Ağustos'ta başlayacak!Şimşek açıkladı: 1 Ağustos'ta başlayacak!

Anahtar Kelimeler:
Moody's abd trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
PKK çekilecek yerine onlar gelecek!

PKK çekilecek yerine onlar gelecek!

Disko topu gelinin üzerine düştü! Kına gecesinde inanılmaz olay

Disko topu gelinin üzerine düştü! Kına gecesinde inanılmaz olay

Şimşek açıkladı: 1 Ağustos'ta başlayacak!

Şimşek açıkladı: 1 Ağustos'ta başlayacak!

Yemek kartları ile ilgili yeni gelişme!

Yemek kartları ile ilgili yeni gelişme!

Simgeleri mavi takke! FETÖ ve Adnan Oktar sonrası sırada Süleymancılar var

Simgeleri mavi takke! FETÖ ve Adnan Oktar sonrası sırada Süleymancılar var

Bu meslek için lise diploması yetiyor!

Bu meslek için lise diploması yetiyor!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.