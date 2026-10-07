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Petrolde hesaplar değişti: ABD tahminleri yükseltti

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), Ortadoğu'da yaşanan arz kayıplarının küresel petrol piyasaları üzerindeki etkisini dikkate alarak petrol fiyatlarına ilişkin tahminlerini yukarı yönlü güncelledi. Yeni tahminlere göre Brent petrolün varil fiyatının bu yılın dördüncü çeyreğinde ortalama 105 dolar, 2027 genelinde ise 83,74 dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Petrolde hesaplar değişti: ABD tahminleri yükseltti

EIA'nın ekim ayına ilişkin yayımladığı "Kısa Dönem Enerji Görünümü" raporunda, Ortadoğu'daki petrol arzı ve ihracatının kademeli olarak toparlanacağı öngörülmesine rağmen, bölgedeki arz kesintilerinin küresel stokları aşağı çektiğine dikkat çekildi. Dizel piyasalarında yaşanan sıkışıklığın da fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskıyı sürdürdüğü belirtildi.

BRENT PETROL İÇİN TAHMİN 14 DOLAR YÜKSELTİLDİ

Uluslararası piyasalarda referans olarak kabul edilen Brent türü ham petrolün varil fiyatı eylülde ortalama 114 dolar olarak gerçekleşti. Böylece Brent'in eylül ayındaki ortalama fiyatı, ağustos ayına kıyasla 23 dolar daha yüksek oldu.

Petrolde hesaplar değişti: ABD tahminleri yükseltti 1


EIA, Brent petrolün spot fiyatının bu yılın dördüncü çeyreğinde varil başına ortalama 105 dolar seviyesinde olacağını tahmin etti. Bu beklenti, kurumun geçen ay yayımladığı rapordaki tahminin 14 dolar üzerinde bulunuyor.

Fiyat beklentilerinin yukarı çekilmesinde Ortadoğu'daki arz kesintilerinin küresel petrol stoklarını azaltması ve dizel piyasalarındaki sıkışıklığın fiyatları yüksek seviyelerde tutması etkili oldu.

KÜRESEL PETROL STOKLARINDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

EIA, küresel petrol stoklarının yılın üçüncü çeyreğinde günlük ortalama 1,9 milyon varil azaldığını tahmin ediyor. Stokların dördüncü çeyrekte de günlük ortalama 700 bin varil gerilemesi bekleniyor.

Bu gelişmeler doğrultusunda Brent petrolün bu yılki ortalama varil fiyatının 96,32 dolar seviyesinde gerçekleşeceği öngörüldü. EIA'nın önceki raporunda söz konusu fiyat yaklaşık 91 dolar olarak tahmin edilmişti.

Batı Texas türü (WTI) ham petrolün ortalama varil fiyatına ilişkin beklenti de yükseltildi. WTI'ın bu yıl ortalama 88,21 dolar seviyesinde olması beklenirken, geçen ay yayımlanan raporda bu rakam 84,65 dolar olarak açıklanmıştı.

2027 PETROL FİYATI TAHMİNLERİ DE YÜKSELDİ

EIA, 2027 yılına yönelik Brent ve WTI petrol fiyatı beklentilerinde de yukarı yönlü revizyona gitti.

Buna göre Brent petrolün 2027'de ortalama varil fiyatının 83,74 dolar, WTI petrolün ise 79,74 dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bir önceki raporda Brent için 73,74 dolar, WTI için ise 69,74 dolar tahmin edilmişti.

EIA, tahminlerini yükseltmesine rağmen gelecek yıl petrol fiyatlarının genel olarak düşüş eğiliminde olacağı yönündeki beklentisini değiştirmedi.

BRENT'İN YILIN SON ÇEYREĞİNDE 74 DOLARA GERİLEMESİ BEKLENİYOR

Alternatif güzergâhların ve gemiden gemiye transferlerin daha yoğun kullanılmasıyla Ortadoğu'daki petrol üretimi ve ihracatının kademeli olarak artacağı öngörülüyor. Bölgedeki petrol üretiminin büyük bölümünün 2027'nin ikinci çeyreğinin sonuna kadar çatışma öncesindeki ortalama seviyelere dönmesi bekleniyor.

Bu gelişmeler sonucunda Brent petrolün spot fiyatının 2027'nin ikinci çeyreğinde varil başına ortalama 87 dolara gerileyeceği tahmin ediliyor. Küresel petrol stoklarının yeniden yükselişe geçmesiyle Brent'in yılın son çeyreğindeki ortalama fiyatının ise 74 dolara kadar düşmesi öngörülüyor.

Bununla birlikte Ortadoğu'daki çatışmalar nedeniyle Hürmüz Boğazı ve alternatif güzergâhlardaki ham petrol akışında oynaklığın devam edebileceği değerlendiriliyor. Bu nedenle kısa vadeli petrol fiyatlarının tahmin edilenden daha dalgalı bir seyir izleyebileceği belirtiliyor.

KÜRESEL PETROL ÜRETİMİNDE 2027'DE GÜÇLÜ TOPARLANMA BEKLENTİSİ

Ortadoğu'daki üretim kesintilerinin etkisiyle küresel petrol üretiminin bu yıl gerilemesi, 2027'de ise güçlü bir toparlanma göstermesi bekleniyor.

EIA'nın tahminlerine göre küresel petrol üretimi bu yıl bir önceki yıla kıyasla günlük ortalama 5,2 milyon varil azalacak. Üretimin 2027'de ise günlük 8,5 milyon varil artacağı öngörülüyor.

Küresel petrol üretiminin bu yıl günlük ortalama 101 milyon 90 bin varil, 2027'de ise 109 milyon 550 bin varil seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Gelecek yıl öngörülen üretim artışında, Ortadoğu'daki çatışmalar nedeniyle devre dışı kalan üretimin yeniden faaliyete geçmesinin yanı sıra diğer üretici ülkelerdeki arz artışlarının da etkili olacağı tahmin ediliyor.

Petrolde hesaplar değişti: ABD tahminleri yükseltti 2

ABD'NİN PETROL ÜRETİMİNDE ARTIŞ BEKLENİYOR

ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 870 bin varil seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Üretimin gelecek yıl ise 14 milyon 300 bin varile yükselmesi öngörülüyor.

EIA verileri, Ortadoğu'daki çatışmalar nedeniyle üretim dışında kalan petrol miktarının azalmasıyla ham petrol üretiminin kademeli olarak toparlanmaya başladığını da gösteriyor.

Çatışmalar nedeniyle üretilemeyen ham petrol miktarı mayısta günlük 10,9 milyon varille en yüksek seviyesine ulaşırken, ağustosta günlük ortalama 5,8 milyon varile geriledi. Eylülde ise üretim dışında kalan miktar günlük 4,8 milyon varile kadar düştü.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
abd petrol fiyat
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