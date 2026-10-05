TradeAll Mobil nedir? TradeAll ile ABD hisselerine nasıl yatırım yapılır?

Türk finans sektörünün köklü aktörlerinden Ak Yatırım tarafından sunulan TradeAll Mobil, kullanıcı dostu ara yüzü ve güçlü teknolojik altyapısıyla yatırımcıları dünyanın en likit borsalarıyla buluşturuyor. Peki, küresel piyasalarda işlem yapmanızı sağlayan TradeAll tam olarak nedir ve platform üzerinden ABD hissesi alımı nasıl gerçekleştirilir? Bu yazıda uluslararası piyasalarda hisse alımı sürecinden vergilendirmeye, platform araçlarından stratejik portföy yönetimine kadar tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

TradeAll Nedir? Ak Yatırım Güvencesiyle Küresel Piyasalar

TradeAll, Ak Yatırım güvencesiyle geliştirilen ve tek bir uygulama üzerinden Borsa İstanbul’un yanı sıra yurt dışı hisse senetlerine ve ETF’lere erişim sunan çok varlıklı (multi-asset) bir yatırım platformudur. Kullanıcı dostu web, desktop ve mobil arayüzü ile birden fazla işlem kanalı sunar. Mobil uygulamalası ile her tecrübe seviyesinden yatırımcının ihtiyaçlarına rahatlıkla yanıt verir.

Güvenilir emir iletimi, şeffaf fiyatlama politikası ve gerçek zamanlı veri akışlarıyla, profesyonel bir yurtdışı yatırımı planlayan yatırımcılar için son derece sağlam bir zemin sunar.

"TradeAll, küresel piyasalara işlem yapma imkanını, Ak Yatırım’ın sermaye piyasalarındaki köklü tecrübesiyle tek ekranda buluşturur."

Neden ABD Hisselerine Yatırım Yapmalısınız?

Portföyünüzü yalnızca yerel varlıklarla sınırlamak, sizi ülke içi makroekonomik dalgalanmalara karşı tek yönlü bir riskle baş başa bırakabilir. Modern portföy teorisinin temel taşlarından olan coğrafi ve sektörel çeşitlendirme (diversification), risk yönetimi açısından her zaman kritik bir avantajdır. Portföyünüze bir yurt dışı hissesi ekleyerek şu stratejik fırsatlardan yararlanabilirsiniz:

Dünya Devlerine Ortak Olma Fırsatı: Gelirlerini tüm dünyaya yayan, yapay zeka, yarı iletken teknolojileri, biyoteknoloji ve bulut bilişim alanlarında lider konumdaki şirketlerin büyüme performansına doğrudan ortak olabilirsiniz.

Döviz Bazlı Varlık Büyümesi: ABD borsalarında işlem gören hisse senetleri Amerikan Doları (USD) üzerinden fiyatlandığı için, yerel para birimindeki dalgalanmalara karşı doğal bir koruma (hedge) kalkanı elde edersiniz.

Yüksek Likidite ve Fiyat İstikrarı: Günlük trilyonlarca dolarlık devasa işlem hacmi sayesinde, işlem büyüklüğünüz ne olursa olsun emirleriniz derin tahtalarda fiyat kayması (slippage) yaşamadan süratle gerçekleşir.

Düzenli Temettü Geliri: ABD pazarındaki pek çok köklü şirket, hissedarlarına çeyreklik dönemler halinde kesintisiz ve döviz cinsinden nakit kâr payı (temettü) dağıtır.

TradeAll ile ABD Hisselerine Nasıl Yatırım Yapılır? (Adım Adım Kılavuz)

TradeAll ile ABD Hisselerine Nasıl Yatırım Yapılır? (Adım Adım Kılavuz)

TradeAll Mobil platformunu kullanarak ABD borsalarında hisse alımı yapmak son derece şeffaf ve anlaşılır bir akışa sahiptir. İşlemlerinizi başlatmak için aşağıdaki adımları sırasıyla takip edebilirsiniz:

Ak Yatırım Hesabınızın Açılması

TradeAll üzerinden işlem yapabilmeniz için öncelikle aktif bir yatırım hesabınızın bulunması gerekir. Akbank müşterisiyseniz doğrudan Akbank Mobil veya internet bankacılığı üzerinden birkaç tıklamayla hesap açabilirsiniz; henüz dakikalar içinde dijital olarak hesabınızı oluşturabilirsiniz. TradeAll Yetkilendirmesi ve Platform Kurulumu

Yatırım hesabınız onaylandıktan sonra TradeAll yurtdışı piyasalar çerçeve sözleşmesini dijital ortamda onaylamanız istenir. Ardından TradeAll Mobil uygulamasını akıllı telefonunuza yükleyebilirsiniz. Hesaba Döviz Transferi (Teminat Yatırma)

ABD piyasalarında işlem gerçekleştirebilmeniz için hesabınızda Amerikan Doları (USD) bakiyesi yer almalıdır. Vadesiz Akbank hesabınızdan veya farklı bir bankadan hesabınıza kolayca döviz transferi yapabilirsiniz. Şirket ve Hisse Senedi Araştırması

Yatırım yapmayı hedeflediğiniz şirketin hisse kodunu (Ticker) arama bölümüne girerek ilgili sayfayı açabilirsiniz. Örneğin; Apple için AAPL, Microsoft için MSFT, Tesla için TSLA sembollerini aratabilirsiniz. TradeAll Mobil’de bulunan tematik hisse senedi ve ETF listelerini,hisseye ait kapsamlı teknik analiz grafiklerini ve bilanço verilerini rahatlıkla inceleyebilirsiniz. Kısa vadeli işlem önerileri, yurt dışı model portföy hisseleri ve gelişmiş emir tiplerine ulaşabilirsiniz. Emir Tipinin Belirlenmesi ve Alım Emrinin İletilmesi

Hisse detay ekranında "Alım" (Buy) seçeneğini tıkladıktan sonra yatırım vadenize ve yönteminize uygun emir tipini belirleyebilirsiniz:

Piyasa Emri (Market Order): Emrinizin anlık en iyi fiyattan beklemeden gerçekleşmesini sağlar.

Limit Emir (Limit Order): Belirlediğiniz fiyattan ya da daha avantajlı bir fiyattan alım yapmayı hedefler. Piyasa fiyatı belirlediğiniz seviyeye inmediği sürece emir gerçekleşmez.

Zarar Kes / Kâr Al (Stop Loss / Take Profit): Risk yönetimi kapsamında, hisse fiyatı belirlediğiniz sınıra ulaştığında pozisyonun otomatik olarak kapatılmasını sağlar.

Almak istediğiniz hisse adedini girdikten ve işlem özetini onayladıktan sonra emriniz milisaniyeler içinde doğrudan ilgili ABD borsasına (NYSE veya NASDAQ) iletilir; gerçekleşen paylar anında portföyünüzde listelenir.

Yurtdışı Hisse Yatırımı Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Riskler ve İpuçları

Kapsamlı bir yurtdışı yatırımı yaparken getiri potansiyeli kadar olası piyasa risklerini de doğru analiz etmeniz gerekir. Sağlıklı bir portföy yönetimi için şu başlıklara dikkat etmelisiniz:

Kur Oynaklığı (Döviz Riski)

Varlıklarınız Amerikan Doları cinsinden takip edildiği için hem şirketin hisse performansından hem de USD/TRY paritesindeki hareketlerden etkilenirsiniz. Hisse fiyatı yükselirken döviz kuru gerilerse yerel para birimi bazındaki kârınız baskılanabilir; döviz kurunun yükseldiği senaryolarda ise kur farkı getirinize ilave bir katkı sunabilir.

Piyasa Volatilitesi

ABD borsalarındaki devre kesici yapıları Borsa İstanbul’dan farklı işler ve hisselerde günlük tavan/taban sınırlandırması (%10 kuralı gibi) yer almaz. Özellikle finansal sonuçların açıklandığı bilanço dönemlerinde hisselerde tek bir seansta %20-%30 oranında sert dalgalanmalar yaşanabilir. Bu tür durumlarda riskinizi kontrol altında tutabilmek için stop-loss (zarar kes) emirlerini aktif biçimde kullanmanız önerilir.

Vergilendirme ve Beyan Süreci

ABD hisse senedi işlemlerinden doğan alım-satım kazançları ve nakit temettü ödemeleri Türk vergi mevzuatına tabidir. Elde ettiğiniz kazançları Gelir Vergisi Kanunu kapsamında yıllık gelir vergisi beyannamesiyle bildirmeniz gerekir.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

TradeAll üzerinden hangi ABD borsalarına erişebilirim?

TradeAll Mobil üzerinden dünyanın en büyük iki borsası olan New York Stock Exchange (NYSE), NASDAQ gibi ABD Borsaları bünyesinde işlem gören binlerce hisse senedine ve Borsa Yatırım Fonuna (ETF) ulaşabilirsiniz. ABD hisse alımı için minimum işlem tutarı var mıdır?

TradeAll üzerinden işlem yaparkenyurt dışı hisse işlemlerinde minimum bakiye şartı aranmamaktadır. Yatırılan bakiye kadar parçalı alım-satım işlemi yapılabilir.. ABD borsalarının işlem saatleri Türkiye saatiyle (TSİ) kaçtır?

ABD piyasaları Türkiye saatiyle kış döneminde 17:30 - 00:00 saatleri arasında, yaz saati uygulamasında ise 16:30 - 23:00 aralığında işlemler için açıktır. ABD hisselerinden elde edilen temettüler hesaba nasıl yatar?

Hissedarı olduğunuz şirket temettü dağıttığında, ilgili tutar yasal kaynakta vergi kesintisi (stopaj) yapıldıktan sonra otomatik olarak TradeAll hesabınıza nakit Amerikan Doları (USD) cinsinden yatırılır.

TradeAll ile Dünyanın En Büyük Şirketlerine Yatırım Yapın

Finansal piyasalarda uzun soluklu bir başarı yakalamak, küresel trendleri doğru okumaktan ve yatırımlarınızı dengeli bir şekilde çeşitlendirmekten geçer. Ak Yatırım tarafından sunulan TradeAll, uluslararası piyasalarda güvenle işlem yapabilmeniz için gereken tüm analitik araçları ve operasyonel kolaylığı sağlar. İster dünyanın önde gelen teknoloji devlerini portföyünüze eklemek isteyin, ister düzenli döviz temettüsü sağlayan köklü şirketlere odaklanın; TradeAll Mobil ile ABD hissesi almak şeffaf ve profesyonel bir deneyim sunar. Siz de yatırım hesabınızı açarak küresel sermaye piyasalarında yerinizi alabilir, birikimlerinizle dünya devi şirketlerin geleceğine ortak olabilirsiniz.