Societe Generale Stratejisti Kit Juckes, yayımladığı piyasa değerlendirmesinde ABD'nin makroekonomik göstergelerinin ilk bakışta ekonominin tam istihdam seviyesine ulaştığını ya da bu seviyeye oldukça yaklaştığını gösterdiğini belirtti.

Ekonomik faaliyetlerin uzun vadeli büyüme eğiliminin belirgin şekilde üzerinde seyretmesinin, orta ve uzun vadeli enflasyon beklentilerinin istikrarını bozabileceğine dikkat çekildi. Bu durumun fiyat artışlarının kalıcı hâle gelmesi riskini beraberinde getirdiği ifade edildi. Söz konusu ekonomik görünüm, Fed'in sıkı para politikası duruşunu sürdüreceğine ilişkin beklentileri güçlendirirken dolara yönelik talebi de destekliyor.

ÜCRET ARTIŞLARINDAKİ YAVAŞLAMA DİKKAT ÇEKTİ

Analizde, güçlü makroekonomik göstergelere rağmen iş gücü piyasasındaki maliyet baskılarının hafiflediğine işaret edildi.

Ortalama saatlik kazançlardaki yıllık artış hızının 2022 yılında ulaştığı yaklaşık yüzde 6'lık zirveden yüzde 3,1 seviyesine gerilemesinin, talep kaynaklı ücret-fiyat sarmalı riskinin azaldığını gösterdiği belirtildi.

ORTA DOĞU'DAKİ ÇATIŞMALAR ENFLASYON ÜZERİNDE ETKİLİ

Juckes, ücret artış hızındaki yavaşlamanın mevcut enflasyon yükselişinin yapısal olmaktan ziyade geçici olabileceğine işaret ettiğini kaydetti. Stratejist, mevcut fiyat baskılarının temelinde Orta Doğu'daki jeopolitik çatışmaların neden olduğu arz yönlü şokların bulunduğunu değerlendirdi.

DOLAR ENDEKSİ YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Makroekonomik beklentiler ve jeopolitik gelişmelerin piyasalardaki fiyatlamalara yansımasıyla birlikte dolar endeksi yükselişini sürdürdü.

ABD dolarının altı önemli para birimi karşısındaki performansını ölçen dolar endeksi (DXY), yüzde 0,2 değer kazanarak 104,066 seviyesinde dengelendi.