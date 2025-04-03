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Trump'ın kararına piyasalardan ilk tepki geldi! Apple, META, Tesla... Dev şirketler kayıp ile başladı! 'Bu kadarı beklenmiyordu'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
03.04.2025 08:47
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ABD Başkanı Donald Trump'ın karşılıklı gümrük tarifelerini açıklaması ve bazı ülkelerin beklentilerini aşması ile küresel borsalar sarsıldı. ABD endekslerinde vadeli işlemlerde düşüş yüzde 3'ü aşarken; Japonya borsalarında kayıp yüzde 3'ü geçti. Piyasalar hızlı bir şekilde Trump'ın kararlarından etkilenirken analistlerden de 'enflasyon' uyarısı gecikmedi. İşte detaylar...

Trump'ın kararına piyasalardan ilk tepki geldi! Apple, META, Tesla... Dev şirketler kayıp ile başladı! 'Bu kadarı beklenmiyordu'

Donald Trump, içinde 185 ülkenin bulunduğu o listeyi açıkladı. Tüm dünyayı ilgilendiren yeni gümrük listesini açıklarken Trump'ın 'Bugün kurtuluş günü" sözleri ise dikkat çekti. Trump'ın açıkladığı liste sonrası ABD ve Asya borsaları etkilendiklerini gösterdi. Buna göre, dün pozitif kapanan ABD Borsaları tarifelerin ardından vadeli işlem borsalarında sert fiyatlandı.

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ABD BORSALARINDA TRUMP KAYBI

TSİ 07.10 itibarıyla ABD vadeli işlemlerine bakıldığında; Dow Jones Sanayi endeksi %2,00, Nasdaq teknoloji endeksi %3,30 ve S&P 500 endeksi de %2,70 civarında değer kayıpları yaşanıyor. Hisse senetlerine bakıldığında ise vadeli işlemlerde Apple, Nvdia, Tesla, Amazon, Alphabet, Microsoft ve META gibi büyük şirketlerde %3-%8 arasında değer kayıpları öne çıkıyor.

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ASYA PİYASALARINDA DURUM NE?

Asya piyasaları ise Trump'ın kararlarından etkilenerek güne başladı. Buna göre, Japonya Nikkei endeksinde kayıplar sabah saatlerinde %3’ü aştı. Hong Kong, Güney Kore ve Avustralya borsalarında da düşüşler %1’i geçti.

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PİYASA BEKLENTİLERİNİ AŞTI!

Analistler, Çin başta olmak üzere bazı ülkeler için uygulanacak ek vergilerin piyasa beklentilerini aştığını, bu sebeple piyasaların tepki gösterdiğini aktarıyor. Çin’e uygulanacak tarifelerin %54 gibi bir boyuta ulaşması da piyasalardaki endişeleri artırdı. Japonya, Hindistan ve Güney Kore’ye de sırasıyla %24, %26 ve %25 gümrük vergisi uygulanacak. Avrupa Birliği de %20’lik yeni bir vergi ile karşı karşıya kalacak.

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Trump'ın kararları sonrası analistlerden yapılan açıklamaya göre, Çin ve AB başta olmak üzere ABD’nin büyük ticaret ortaklarının nasıl tepki vereceğinin odak noktasında kalacağını belirterek şu uyarılarda bulunuldu:

“Bu kadar sert tarifeler beklenmiyordu. Sonuç olarak borsalar memnun kalmadı ve şu anda nasıl misilleme tarifeleri geleceğinden kimse emin değil. Temel anlamda da piyasaları endişelendiren şey, daha yüksek enflasyon ve daha düşük büyüme”

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DOLAR ENDEKSİ VE ABD TAHVİLLERİ GERİLEDİ

Bu arada dolar endeksi (DXY) %0,55 gerileyerek 103,00 sınırına kadar çekildi ve ABD 10 yıllık tahvil faizi de %4,05’e geriledi. Özellikle tahvilde yaşanan gerileme, durgunluk fiyatlaması olarak yorumlanıyor.

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Öte yandan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, diğer ülkelerin misilleme yapmamasını tavsiye etti ve bu durumda daha yüksek gümrük vergisi oranları uygulanmayacağını söyledi.
KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ

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Anahtar Kelimeler:
gümrük vergisi Donald Trump piyasa
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