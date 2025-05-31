Trump'tan çelik ithalatına vergi düzenlemesi! 12 Mart'ta yürürlüğe girmişti ama yeni karar geldi!

ABD Başkanı Donald Trump’tan tartışmalara neden olan gümrük vergileri ile ilgili yeni bir hamle geldi. Trump, kendisine ait Truth sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan gümrük vergisi oranıyla ilgili açıklamada bulundu.

Donald Trump, US Steel'in Pennsylvania'daki tesisinde çelik endüstrisine ilişkin paylaşım yaptı. Çelik ithalatına uygulanan tarifelerin artırılacağını belirten Trump, "ABD'ye ithal edilen çeliğe uygulanan gümrük vergisini yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkaracağız." dedi.

Trump, çelik tarifelerinin artırılmasının ABD'deki çelik endüstrisini daha da güvence altına alacağını ifade etti.

12 MART'TA YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, 10 Şubat'ta çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanmasına yönelik kararnameleri imzalamıştı. Söz konusu tarifler, 12 Mart'ta yürürlüğe girmişti.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır