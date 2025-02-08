FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Küresel Ekonomi
  4. Yumurtanın fiyatı yüzde 160 arttı! Kota konuldu, en fazla 3 koli alınıyor...

Yumurtanın fiyatı yüzde 160 arttı! Kota konuldu, en fazla 3 koli alınıyor...

08.02.2025 10:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkede yaşanan kuş gribi salgını nedeniyle yumurtanın tedarik zincirinde yaşanan problemler sonucu, New York ve çevresindeki marketler, müşterilerin yumurta alımını kısıtlarken, bir düzine yumurtanın fiyatı bazı satış noktalarında 10 doları buldu.

Yumurtanın fiyatı yüzde 160 arttı! Kota konuldu, en fazla 3 koli alınıyor...

New York'ta, kuş gribini önlemek amacıyla bazı ilçelerdeki canlı kümes hayvanı pazarları geçici kapatıldı, bazı marketler, yumurta reyonlarına bir müşterinin en fazla 3 karton yumurta alabileceğini belirten uyarı notları astı.

AA-20250208-36988243-36988226-KUS_GRIBI_TESPIT_EDILMESININ_ARDINDAN_NEW_YORKTA_KUMES_HAYVANI_PAZARLARI_KAPATILDI

UYARI NOTLARI ASILDI

Tavuk ürünlerinin bulunduğu rafların çoğunun boş olduğu gözlenirken, bazı market yönetimlerinin astığı uyarı notlarında, kuş gribi nedeniyle "sağlık standartlarına uygun yumurta bulmakta zorluk çektiklerini" belirten ifadeler kullanıldı.
ABD'de bazı yumurta üreticileri ve çiftlik hayvanları üretici birlikleri tarafından yapılan açıklamalarda, yüksek derecede patojenik kuş gribinin (HPAI) yayılması nedeniyle her ay milyonlarca tavuğun itlaf edildiğini ve bunun ülke çapındaki kümes hayvanı çiftliklerindeki üretimi ciddi şekilde etkilediği bilgilerine yer verildi.

AA-20250208-36988243-36988220-KUS_GRIBI_TESPIT_EDILMESININ_ARDINDAN_NEW_YORKTA_KUMES_HAYVANI_PAZARLARI_KAPATILDI

110 MİLYON TAVUK İTLAF EDİLDİ

Ayrıca Amerikan medyasında çıkan haberlerde, kuş gribinin yeniden ortaya çıkmasıyla ABD'de 2022'den bu yana 110 milyon yumurta tavuğunun itlaf edildiği, yumurtalı kahvaltı ve sandviç satan bazı zincir restoranların ve fast food firmalarının menü fiyatlarını artırdığı kaydedildi.

AA-20250208-36988243-36988218-KUS_GRIBI_TESPIT_EDILMESININ_ARDINDAN_NEW_YORKTA_KUMES_HAYVANI_PAZARLARI_KAPATILDI

YÜZDE 160 FİYATLARI ARTTI

ABD Tarım Bakanlığının Aralık 2024'te yayımladığı raporda, ülkede geniş çaplı kuş gribi salgını olduğu vurgulanırken ülkedeki yumurta stoklarının azalmasının da bu salgından kaynaklandığı belirtilmişti.
Öte yandan, ABD Çalışma Bakanlığının verilerinde, ülkede son 5 yıldır yumurta fiyatlarında yaklaşık yüzde 160 artış meydana geldiği gözlemlenmişti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
yumurta kuş gribi abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
DEM Parti’nin Öcalan açıklamasına Kandil’den tepki geldi!

DEM Parti’nin Öcalan açıklamasına Kandil’den tepki geldi!

Ölmüş bir vatandaş taburcu mu edildi? Açıklama geldi

Ölmüş bir vatandaş taburcu mu edildi? Açıklama geldi

Bu kurallara kulak tıkamanın bedeli 21 bin TL!

Bu kurallara kulak tıkamanın bedeli 21 bin TL!

Emekli bayram ikramiyesini merak ediyor!

Emekli bayram ikramiyesini merak ediyor!

Markette tane ile satılmaya başladı!

Markette tane ile satılmaya başladı!

Bankalar tüm hizmetlerinde fiyat artırdı!

Bankalar tüm hizmetlerinde fiyat artırdı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Apple'dan Stanley'e ünlü markaların Sevgililer Günü indirimlerini keşfedin

Apple'dan Stanley'e ünlü markaların Sevgililer Günü indirimlerini keşfedin

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.