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Mali (Finansal) Olmayan Kuruluşlar nedir?

30.10.2022 21:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mali olmayan kuruluşlar, finansal olarak kabul edilmeyen her türlü ürünü ya da hizmeti üretebilir. Piyasadaki üreticiler ve tüzel kişiler tarafından kurulan bağımsız kurumsal birimleri içerirler.

Mali (Finansal) Olmayan Kuruluşlar nedir?

Mali olmayan kuruluşların temel amaç ve işlevi finansal olmayan ürünler ve hizmetler üretmektedir. Non Financial Corporations olarak da bilinirler. Özel sektör ya da kamu sektörü olarak faaliyette bulunabilirler.

Mali olmayan kuruluşlar nedir?

Tüm işletmeler finansal olan ve finansal olmayan kuruluşlar olarak iki farklı grupta sınıflandırılır. Mali ya da finansal olmayan kuruluşlar finansal ürün ya da hizmet dışında kalan ürünleri ve hizmetleri üretmekle yükümlüdürler. Bağımsız tüzel kişilerden ve piyasa üreticileri tarafından kurulan işletmelerdir.

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Özel sektör

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