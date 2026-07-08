2.000 TL Worldpuan Albaraka'da!

Bu içerik işbirliği içeriyor.

Faturalarınızı takip etme derdine son verirken bütçenize de katkı sağlamak ister misiniz? Albaraka Türk’ün Temmuz ayına özel hazırladığı kampanya kapsamında, Albaraka Mobil üzerinden kredi kartınıza tanımlayacağınız her yeni otomatik fatura ödeme talimatı için 200 TL, toplamda ise 2.000 TL değerinde Worldpuan kazanabilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak ve fatura ödemelerinizi ödüllendirmek için izlemeniz gereken adımlar ve bilmeniz gereken detaylar şu şekilde:

Kampanyaya Katılım Adımları

Albaraka Mobil üzerinden "Otomatik Fatura Ödeme Talimatı Kampanyası!” için "Hemen Katıl" butonuna tıklayın.

Albaraka Mobil üzerinden İşlem → Ödemeler → Otomatik Ödeme Talimatı → Yeni Otomatik Ödeme Talimatı adımlarını takip ederek, talimata konu olacak abone numaranızı girin, otomatik ödeme talimatı tipini kredi kartı seçerek işlemi tamamlayın.

Kredi kartınız ile vereceğiniz her yeni otomatik fatura ödeme talimatınıza 200 TL, toplamda 2.000 TL'ye varan Worldpuan kazanın.

Kampanya Detayları

Kampanya 1 – 31 Temmuz 2026 tarihlerinde geçerlidir.

Kampanya, Albaraka Mobil üzerinden verilen otomatik fatura ödeme talimatları için geçerlidir.

Kampanyaya dahil olabilmek için vereceğiniz otomatik fatura ödeme talimatlarında ödeme tipi kredi kartı seçilmeli ve ödeme kredi kartından otomatik olarak tahsil edilmiş olmalıdır.

Verilen talimatlar için 31 Ağustos 2026 tarihine kadar ilgili fatura ödemesinin en az bir kez kredi kartından otomatik tahsil edilmesi gerekmektedir.

Kampanya kapsamında hak edilen Worldpuanlar 1-5 Eylül 2026 tarihleri arasında World kredi kartınıza yüklenecektir.

Ödül yükleme tarihinde iptal statüde bulunan otomatik fatura ödeme talimatlarından ödül kazanılmaz.

Kampanya yeni otomatik fatura ödeme talimatlarında geçerlidir, bankamızdan daha önce talimat verilmiş faturalardan ödül kazanılmaz.

Kampanya bireysel müşterilerimiz için geçerlidir.

Vereceğiniz her yeni otomatik fatura ödeme talimatı için 200 TL olmak üzere, toplamda en fazla 2.000 TL değerinde Worldpuan kazanabilirsiniz.

Ödül yüklenme tarihinde Worldpuan yüklenebilmesi için World özellikli aktif kredi kartınızın bulunması gerekmektedir.

Kampanya süresi içinde iptal edilip yeniden verilen talimatlardan ödül kazanılamaz.

Kampanyaya Master Gold Virtual, Mastercard Gold Standart, Business kartların tamamı, tüm sanal ve ek kartlar dahil değildir.

Emekli Promosyon kampanyası kapsamında otomatik fatura ödeme talimatı vererek ödül'e hak kazanan müşterilerimiz kampanyadan faydalanamaz.

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. kampanya şartlarında önceden haber vermeksizin değişiklik yapabilme hakkını saklı tutar.

Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Başvuru ve katılım sonrası yaşanacak sorunlardan Mynet sorumlu değildir.