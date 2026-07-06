Akbank'tan %0 faizli toplamda 100.000 TL'ye varan nakit fırsatı

Her yeni dönem beraberinde yeni planlar, yeni masraflar ve biraz da belirsizlik getirir. Önünüzdeki süreç için adım atarken en büyük ihtiyaçlardan biri de bütçenizi zorlamadan ilerleyebileceğiniz güvenilir bir destek bulmaktır. Akbank, %0 faizli 100.000 TL’ye varan nakit kampanyasıyla tam da bu dönemde size ekstra destek sağlıyor. Hem planlarınızı ertelemeden hayata geçirebilir hem de finansal yükünüzü hafifletebilirsiniz. Kolay ve hızlı başvuru süreci ve dahası içeriğimizde, okumaya devam edin.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Kampanyadan kimler, nasıl faydalanabilir?

%0 faizli 75.000 TL'ye varan 3 ay vadeli Taksitli Artı Para ve %0 faiz oranıyla 25.000 TL’ye varan 3 ay vadeli taksitli avans fırsatı içeren ve toplamda 100.000 TL'ye varan nakit imkânından yararlanmanızı sağlayan kampanyaya 31 Temmuz 2026 tarihine kadar başvuru yapılabiliyor. Akbank'ın herhangi bir hizmetini

kullanmayan, inaktif statüde olan ve ilk kez Akbank Mobil’i indirip “Akbanklı

olmak istiyorum” adımından süreci tamamlayan Akbanklılar faydalanabilirler.

Kampanyaya katılım sağlamak için izlenmesi gereken adımlarsa şöyle:

İlk adım buraya tıklayarak Akbank Mobil uygulamasını indirin.

tıklayarak Akbank Mobil uygulamasını indirin. “Akbanklı Olmak İstiyorum” butonuna tıklayın.

Kişisel bilgilerinizi ve telefonunuza gelen cep şifreyi doğru şekilde girerek süreci tamamlayın.

Akbanklı olma sürecinizi tamamlamanızla birlikte ilgili kampanya 15 gün geçerli olacak şekilde tarafınıza tanımlanır.

Akbanklı olduktan sonra 15 gün içinde Akbank Mobil üzerinden ihtiyaç kredisi ya da taksitli avans başvurunu yapın.

Başvuru, bankanın kredi politikalarına uygun bulunursa faizsiz nakit kampanyasından yararlanabilirsiniz.

Kredi ve taksitli nakit avans kampanya koşulları

Taksitli Artı Para Koşulları

Kampanyadan 1 Temmuz – 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında

Akbank Mobil’i indirip “Akbanklı olmak istiyorum” adımından ilerleyerek uzaktan Akbanklı olma sürecini ilk kez tamamlayan yeni Akbanklılar, bankanın herhangi bir hizmetini aktif olarak kullanmayan ve inaktif statüde olan ve ilk kez Akbank Mobil’i indirip “Akbanklı olmak istiyorum” adımından süreci tamamlayan Akbanklılar faydalanabilirler.

Akbank Mobil’i indirip “Akbanklı olmak istiyorum” adımından ilerleyerek uzaktan Akbanklı olma sürecini ilk kez tamamlayan yeni Akbanklılar, bankanın herhangi bir hizmetini aktif olarak kullanmayan ve inaktif statüde olan ve ilk kez Akbank Mobil’i indirip “Akbanklı olmak istiyorum” adımından süreci tamamlayan Akbanklılar faydalanabilirler. Artı Para başvurusu Akbanklı olma sürecinin tamamlanmasının ardından Akbank Mobil’den gerçekleştirilebilir.

Mobilden Akbanklı olan kişiler, Akbanklı olduktan sonra hemen Artı Para’ya başvurabilir. Ardından Akbank Mobil’deki Taksitli Artı Para menüsünden kampanyalı tutarı ve vadeyi girerek %0 faiz oranlı kampanyadan faydalanabilir.

75.000 TL’ye varan tutar ve 3 aya varan vade ile kullanılabilecek %0 faiz oranlı Taksitli Artı Para, mobilden Akbanklı olma sürecini tamamlayan katılımcılara 15 gün geçerli olacak şekilde tanımlanır.

“Akbanklı olmak istiyorum” butonuna tıkladıktan sonra kişisel bilgilerinizi doldurmanız ve telefonunuza gelen cep şifreyi başarıyla girmenizden itibaren kampanya 15 gün geçerli olacak şekilde tarafınıza tanımlanır.

Kampanya kapsamındaki katılımcıların SMS’te belirtilen tarihe kadar yapacakları, 75.000 TL’ye kadar ve 2-3 ay vadedeki Taksitli Artı Para işlemlerinde indirimli %0 aylık akdi faiz oranı uygulanır. Belirtilen tutar ve vade aralığı dışındaki tüm Artı Para taleplerinde %4,25 (%15 KKDF ve %15 BSMV hariç) faiz oranı geçerlidir.

Başvurulan Artı Para limitleri, Akbank tarafından değerlendirilir ve olumlu bulunursa karşılanır. Artı Para başvurusu değerlendirilirken katılımcının banka, KKB vb. kaynaklardaki verileri kullanılır ve banka kredi politikalarına istinaden haciz veya istihbarat olumsuzluğu olup olmadığı, mevcut borçlarını düzenli ödeyip ödemediği, gelirine göre borçluluk durumu, banka kredi risk modeli sonuçları vb. kriterler göz önünde bulundurulur.

Başvuruların olumlu değerlendirilmesi sonrası onaylanan Artı Para limiti, Akbank Mobil, Akbank İnternet, 444 25 25 Müşteri İletişim Merkezi ve şubeler aracılığı ile kullanılabilir.

Kampanya kapsamında minimum 500 TL, en fazla 75.000 TL Taksitli Artı Para kullanılabilir ve en fazla 3 ay vade yapılabilir.

Akbanklılar Artı Para limitinin belirli bir oranını Taksitli Artı Para olarak kullanabilir.

Kampanyadan yalnızca gerçek bireysel Artı Para sahibi Akbanklılar faydalanabilir.

Mobilden Akbanklı olan katılımcılar avantajlı Taksitli Artı Para kampanyasından sadece bir kere yararlanabilir.

Bankada izlemede veya takipte olan, hesap üzerinde para çıkışına engel blokesi olan Akbanklıların kampanyadan faydalanamaz.

Bankadaki Okul Ailem Artı Para hesaplarına kampanya tanımı yapılamaz.

Taksit ödeme tarihi her ayın 15’i olup Taksitli Artı Para kullanılan ayı takip eden ayın 15’i ilk taksit tarihidir. Taksit tarihinde, taksit tutarı kredi limitinin bağlı olduğu vadesiz mevduat hesabından otomatik olarak tahsil edilir. Tahsilat sırasında hesabınızda yeterli bakiye bulunmadığında Artı Para limitinizden tahsilat gerçekleştirilir.

Hesap bakiyesinin eksiye düştüğü ve Artı Para kullanılan durumlarda, son ödeme tarihi Artı Para’nın asgari borcunun ödenmesi için belirlenmiş tarihtir. Artı Para ve Taksitli Artı Para kullanımına bağlı geri ödemeler Akbank hesap özetinden kolaylıkla takip edilebilir. Artı Para borcuna dair asgari ödeme tutarının son ödeme tarihine kadar ödenmemesi durumunda Artı Para kredisi gecikmeli hâle gelir. Artı Para’nın kullanıma açık kalması için 14 gün içinde asgari tutarın ödenmesi gerekir.

Bankanın kampanya koşullarını değiştirme, ek bilgi ve belge isteme ve kampanyayı durdurma hakkına sahip olduğunu hatırlatırız.

Detaylı bilgi akbank.com'da.

Taksitli Avans Koşulları

Kampanyadan 1 Temmuz – 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında Akbank Mobil’i indirip “Akbanklı olmak istiyorum” adımından ilerleyerek uzaktan Akbanklı olma sürecini ilk kez tamamlayan yeni Akbanklılar, bankanın herhangi bir hizmetini aktif olarak kullanmayan ve inaktif statüde olan ve ilk kez Akbank Mobil’i indirip “Akbanklı olmak istiyorum” adımından süreci tamamlayan Akbanklılar faydalanabilirler.

Akbank Mobil’i indirip “Akbanklı olmak istiyorum” adımından ilerleyerek uzaktan Akbanklı olma sürecini ilk kez tamamlayan yeni Akbanklılar, bankanın herhangi bir hizmetini aktif olarak kullanmayan ve inaktif statüde olan ve ilk kez Akbank Mobil’i indirip “Akbanklı olmak istiyorum” adımından süreci tamamlayan Akbanklılar faydalanabilirler. Yukarıda belirtilen tarihler arasında yeni Akbanklı olanların; ilk kez Axess Troy asıl karta Akbank Mobil üzerinden başvurmaları ve 31 Temmuz tarihine kadar başvurularının onaylanması gerekmektedir.

Başvurusu onaylanan Akbanklılar, taksitli avans limitleri doğrultusunda kampanyadan 31 Temmuz tarihine kadar faydalanabilecektir.

Kampanyadan ilk kez Axess Troy asıl kredi kartı başvurusu yapan Akbanklılar yararlanabilir. 1 Temmuz tarihinden önce açık bireysel kredi kartı olan müşteriler kampanyadan yararlanamaz.

Kurye akışı ile Akbanklı olma sürecini tamamlayacak olan katılımcılar, belge işlemlerinin tamamlanıp evrakları bankaya ulaştıktan sonra kredi kartı başvurusunda bulunarak kampanyadan faydalanabilir.

Mobilden Akbanklı olma sürecini başlatmış ancak hata almış veya süreci şubeden tamamlamış katılımcılar da kampanyadan yararlanabilir. Müşteriler Akbank Mobil ve MİM aracılığıyla kredi kartına başvurabilir.

Kampanya kapsamındaki katılımcıların, SMS'te belirtilen tarihe kadar yapacakları 25.000 TL'ye kadar ve 2-3 ay vadedeki Taksitli Avans işlemlerinde indirimli %0 aylık akdi faiz oranı geçerli olacaktır. Belirtilen tutar ve vade aralığı dışındaki tüm Taksitli Avans taleplerinde %5 (KKDF ve BSMV hariç) faiz oranı geçerli olacaktır.

Kampanyadan ilk kez Axess Troy asıl kredi kartı başvurusu yapan Akbanklılar yararlanabilir. 1 Temmuz tarihinden önce açık bireysel kredi kartı olan müşteriler kampanyadan yararlanamaz.

Kampanya koşulları çerçevesinde, resmi tatil ve hafta sonlarında Akbanklı olan katılımcılar için tanımlama süreci, takip eden ilk iş günü itibarıyla başlayacak ve artı 2 iş günü içinde sonuçlanacaktır.

Bireysel kartlara ait Taksitli Avans işlemlerinde ücret alınmamaktadır.

Kredi kartı başvurusu onaylanan Akbanklıların kullanılabilir taksitli avans limitleri kapsamındaki sıfır faizli Taksitli Avans kampanya tanımlamaları, kredi kartı başvuru onay tarihinden 2 iş günü sonra gerçekleşecektir.

Her Akbanklı kredi kartı açılışından sonra taksitli avans limitleri doğrultusunda, kampanya süresi boyunca sadece 1 kez sıfır faizli, Taksitli Avans kullanabilir.

Taksitli Avans, işlem başına en az 200 TL tutarında kullanılabilir. ATM'lerimizde ise tek seferde 4.000 TL ile sınırlandırılmıştır.

Kullanılabilecek Taksitli Avans tutarı; kartın kullanılabilir nakit avans limiti, tek işlem limiti ve günlük işlem limiti ile sınırlandırılmıştır.

Fiziki kartlar ile Taksitli Avans kampanyasından faydalanabilmek için kredi kartının şifresinin belirlenmesi ve kullanıma açık olması gerekmektedir.

Şifresini belirlememiş, kredi kartı kuryede olan ya da henüz kredi kartı kullanıma açılmamış kart sahipleri Akbank Mobil'den dijital kart başvurusu yaparak kampanyadan faydalanabilir.

Kampanyaya sadece Axess Troy bireysel kredi kartı dahildir. Wings, Free, Ticari kredi kart, ek kart ve sanal kart başvuruları dahil değildir.

Axess Troy Kredi Kartı sahibi olan müşteriler 1 yıl kart ücreti ödemeyecektir.

Ekstrenin asgari borcunun son ödeme tarihine kadar hiç ödenmemesi veya kısmi olarak ödenmesi durumunda; hesap kesim tarihi ile son ödeme tarihi arasında ödenmemiş anapara üzerinden akdi faiz oranı, son ödeme tarihinden borç kapanana kadar ödenmemiş asgari tutar üzerinden gecikme aylık akdi faiz oranı ve asgari tutarı aşan anapara tutarı üzerinden ise akdi faiz oranının işletileceğini bildirmek isteriz.

Taksitli Avans işlemlerinde vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksitin ödemesi yapılabilir veya borçların tamamı erken ödenebilir. Bu durumda erken ödenen miktara ve gün sayısına göre faiz ve diğer maliyetlerde indirim yapılır. Erken ödeme için şubelerimiz veya Müşteri İletişim Merkezimiz aracılığıyla erken/kısmi ödeme işlemine ilişkin ayrıca talimat verilmesi gerekmektedir.

Taksitli Avans işleminin yapıldığı gün söz konusu işlemle ilgili erken kapama veya kısmi kapama yapılamaz.

Kredi kartlarında gecikme, bloke, yasal takip olan Akbanklılar, Taksitli Avans hizmetinden faydalanamaz.

Ek kart sahipleri ayrı bir müşteri numarasına sahiplerse tüm ATM'lerimizden ve şubelerimizden Taksitli Avans işlemi yapabilir.

08.10.2013 tarihinde yayınlanan Banka ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 22. maddesi ve 6 fıkrasındaki değişiklik kapsamında bir takvim yılı içerisinde 3 defa dönem borcunun asgari tutarının altında ödeme yapılmış olan kredi kartları ile dönem borcunun tamamı ödenene kadar nakit çekim işlemi gerçekleştirilemez.

Bu işlemlere ilişkin bekleyen tüm taksitlerin ödemeleri tamamlanıncaya kadar hesap kesim tarihinde değişiklik yapılamadığını bildirmek isteriz.

Banka kampanya koşullarını değiştirme, ek bilgi ve belge isteme ve kampanyayı durdurma hakkına sahip olduğunu hatırlatırız.

Detaylı bilgi akbank.com'da.

Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Başvuru ve katılım sonrası yaşanacak sorunlardan Mynet sorumlu değildir.