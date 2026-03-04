Popüler Kredi Oranları

2+1 dairelerde "Yeni Evim" kampanyası: Son gün 18 Mart!

Konut sektöründe farklı ödeme modelleri gündemdeki yerini korurken Fuzul Topraktan tarafından duyurulan "Yeni Evim" kampanyası, 2+1 dairelerdeki avantajlı finansman planıyla dikkat çekiyor. Toprak payı üzerinden satışa sunulan 2+1 daireler için belirlenen ödeme adımları; peşinat, ara ödeme ve vadeli taksit sistemine dayanıyor. Özellikle ödeme başlangıcının ileri tarihe planlanması, kampanyayı sektörde öne çıkan başlıklar arasına taşıyor. İşte detaylar...

Seray Yalçın

"Taksitlerinizi 2027’de ödeyin" sloganıyla duyurulan kampanyada, ödeme başlangıcının ileri tarihe bırakılması finansman planının en dikkat çekici unsurlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Yatırım uzmanları, bu sistemin özellikle kısa vadeli nakit planlaması yapan alıcılar için stratejik bir alternatif sunduğuna dikkat çekiyor. Ödeme planını önceden görmek ve bütçesini buna göre şekillendirmek isteyenler için kontrollü bir yapı sunan kampanyaya başvurular 18 Mart'a kadar alınıyor. Ev alma niyetindeyseniz ya da yeni bir yatırım yapma planınız varsa detaylara bakmadan geçmeyin.

2+1 toprak payında 966.000 TL peşinat ve 20 ay vadede 80.500 TL taksit!

2+1 dairelerde "Yeni Evim" kampanyası: Son gün 18 Mart! 1

Kampanyaya göre 2+1 dairenin toprak payı için başlangıç peşinatı 966.000 TL olarak açıklandı. Peşinatın ardından 20 ay vadeli ödeme planı uygulanıyor ve aylık taksit tutarı 80.500 TL. Sabit taksit ve belirlenmiş vade süresi, ödeme sürecinin net bir çerçevede ilerlemesini sağlıyor.

Toprak payı modeli üzerinden yapılan satış yöntemi, projeye erken aşamada dahil olma imkânı sunan bir sistem olarak öne çıkıyor. Aylık 80.500 TL olarak belirlenen taksit tutarı ve 20 ay vade seçeneği, ödeme sürecinin belirli bir takvim doğrultusunda tamamlanmasını öngörüyor.

644.000 TL ara ödeme ile kurgulanan ödeme planı

2+1 dairelerde "Yeni Evim" kampanyası: Son gün 18 Mart! 2

Finansman modelinin bir diğer adımı ise 644.000 TL olarak duyurulan ara ödeme tutarı. Peşinat ve taksit süreciyle birlikte planlanan bu ara ödeme, sistemin kademeli şekilde ilerlemesini sağlıyor. Böylece ödeme yükü tek bir döneme yoğunlaşmak yerine farklı aşamalara dağıtılıyor.

Modelde ilk etapta 966.000 TL peşinat ödeniyor, ardından 644.000 TL ara ödeme devreye giriyor ve sonrasında 20 ay boyunca aylık 80.500 TL taksit uygulanıyor. Yeni evim kampanyası için başvurular 18 Mart tarihine kadar devam ediyor.

2+1 dairelerde "Yeni Evim" kampanyası: Son gün 18 Mart! 3

