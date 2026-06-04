%2,49 sabit faizli 6 aya varan vadeli 100.000 TL kredi fırsatı!

Planlarınızı gerçekleştirmek için mucizelere gerek yok; bazen sadece sağlam bir adım ve doğru bir destek yeterli. getirfinans'ın 8 Haziran'a kadar geçerli olan %2,49 sabit faizli 6 aya varan vadeli 100.000 TL kredi kampanyası ihtiyaçlarınıza nefes aldıracak kaçırılmayacak bir fırsat! Üstelik başvuru süreci de çok kolay ve hızlı. İşte detaylar...
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Kampanyadan nasıl yararlanırım?
8 Haziran'a kadar geçerli olacak kampanya, %2,49'luk indirimli faiz oranıyla 100.000 TL’ye varan kredi kullanma imkânı sunuyor. Kampanyadan yararlanmak için şubeye gitmek, sıra beklemek ya da evraklarla boğuşmak zorunda değilsiniz; her şey tamamen dijital ve saniyeler içinde gerçekleşiyor. Avantajlı kredinize kavuşmak ve bütçenizi rahatlatmak için izlemeniz gereken adımlar ise oldukça basit:
Hemen İncele
- Getir uygulamasını indirerek getirfinans’a giriş yapın.
- Müşteri olmak için uygulama yönlendirmelerini takip ederek bankacılık mevzuatı kapsamındaki kimlik doğrulama adımlarını tamamlayın.
- Kısa bir süre içinde müşteri olma sürecinizi ve ilgili sözleşme onaylarını dijital olarak gerçekleştirerek getirfinanslı olun.
- Müşteri olduğunuz anda size özel tanımlanan kampanyalı faiz oranlarını kredi başvurusu ekranında görüntüleyin.
- Başvurunuzu tamamlayın; onaylanan krediniz anında hesabınıza geçsin, siz de bütçenizi sarsmadan ihtiyaçlarınızı anında karşılamanın rahatlığını yaşayın.
Kampanya detayları ve başvuru koşulları
Hemen İncele
- Kampanya 4 Haziran 2026 00.00 - 8 Haziran 2026 23.30 arasında geçerlidir.
- Belirtilen oran 30.000 TL’nin üstünde kullanılan sigortalı krediler için geçerlidir. 100.000 TL için 6 ay vadede %2,49 faiz ile kullanacağın kredinin YMO %49,5724’tür.
- Yıllık maliyet oranına sigorta primi dahil değildir.
- Kampanyadan yararlanmak için 8 Haziran 2026 23.30'a kadar getirfinans müşterisi olmanız ve kredi başvurusunda bulunmanız gerekir.
- Bankacılık mevzuatı kapsamındaki kimlik doğrulama adımlarını tamamlayarak ilgili sözleşmeleri onaylayanlar getirfinans müşterisi sayılır.
- Kampanya kapsamında aylık %2,49 faiz oranından yararlanabilirsiniz.
- Kampanyalı oran 6 ay vadeye kadar ve 30.001 TL - 100.000 TL arasında, hayat sigortası ile birlikte kullanılan krediler için geçerlidir.
- Kullanabileceğiniz kredi tutarı ön onaylı limitiniz ile sınırlıdır.
- Avantajlı faiz oranı, müşteri olduktan hemen sonra tanımlanır; yapacağınız başvurularda kampanyalı kredi faiz oranını görebilirsiniz.
- Avantajlı faiz oranından kampanya tarihi boyunca yalnızca bir kez yararlanabilirsiniz ve yararlanma sonrasında cayma veya kredinin kapatılması halinde sonraki kredi kullanımları kampanya kapsamında değerlendirilmez.
- Kampanya müşteri olan ilk 10.000 kişi ile sınırlıdır.
- Kredi tutarının %0,5’i kadar tahsis ücreti BSMV ile birlikte alınır.
- Kasada kredi ürünü ile taksitli anlaşmalı mağazalardan alışveriş kredisi kullanarak müşteri olanlar bu kampanyadan yararlanamaz.
- Fibabanka, banka politikaları gereği uygun görmediği kişilerin, müşteri olma başvurularını kabul etmeme hakkına sahiptir.
- Kredi başvuruları, banka kredi politikaları çerçevesinde değerlendirilir.
- Kampanya koşullarını değiştirme ve kampanyayı sonlandırma hakkı Fibabanka ve getirfinans’a aittir.
- Daha fazla bilgi getirfinans.com'da.
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