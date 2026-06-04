%2,49 sabit faizli 6 aya varan vadeli 100.000 TL kredi fırsatı!

Planlarınızı gerçekleştirmek için mucizelere gerek yok; bazen sadece sağlam bir adım ve doğru bir destek yeterli. getirfinans'ın 8 Haziran'a kadar geçerli olan %2,49 sabit faizli 6 aya varan vadeli 100.000 TL kredi kampanyası ihtiyaçlarınıza nefes aldıracak kaçırılmayacak bir fırsat! Üstelik başvuru süreci de çok kolay ve hızlı. İşte detaylar...

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Kampanyadan nasıl yararlanırım?

8 Haziran'a kadar geçerli olacak kampanya, %2,49'luk indirimli faiz oranıyla 100.000 TL’ye varan kredi kullanma imkânı sunuyor. Kampanyadan yararlanmak için şubeye gitmek, sıra beklemek ya da evraklarla boğuşmak zorunda değilsiniz; her şey tamamen dijital ve saniyeler içinde gerçekleşiyor. Avantajlı kredinize kavuşmak ve bütçenizi rahatlatmak için izlemeniz gereken adımlar ise oldukça basit:

Getir uygulamasını indirerek getirfinans’a giriş yapın.

Müşteri olmak için uygulama yönlendirmelerini takip ederek bankacılık mevzuatı kapsamındaki kimlik doğrulama adımlarını tamamlayın.

Kısa bir süre içinde müşteri olma sürecinizi ve ilgili sözleşme onaylarını dijital olarak gerçekleştirerek getirfinanslı olun.

Müşteri olduğunuz anda size özel tanımlanan kampanyalı faiz oranlarını kredi başvurusu ekranında görüntüleyin.

Başvurunuzu tamamlayın; onaylanan krediniz anında hesabınıza geçsin, siz de bütçenizi sarsmadan ihtiyaçlarınızı anında karşılamanın rahatlığını yaşayın.

Kampanya detayları ve başvuru koşulları

Kampanya 4 Haziran 2026 00.00 - 8 Haziran 2026 23.30 arasında geçerlidir.

geçerlidir. Belirtilen oran 30.000 TL’nin üstünde kullanılan sigortalı krediler için geçerlidir. 100.000 TL için 6 ay vadede %2,49 faiz ile kullanacağın kredinin YMO %49,5724’tür.

Yıllık maliyet oranına sigorta primi dahil değildir.

Kampanyadan yararlanmak için 8 Haziran 2026 23.30'a kadar getirfinans müşterisi olmanız ve kredi başvurusunda bulunmanız gerekir.

Bankacılık mevzuatı kapsamındaki kimlik doğrulama adımlarını tamamlayarak ilgili sözleşmeleri onaylayanlar getirfinans müşterisi sayılır.

Kampanya kapsamında aylık %2,49 faiz oranından yararlanabilirsiniz.

Kampanyalı oran 6 ay vadeye kadar ve 30.001 TL - 100.000 TL arasında, hayat sigortası ile birlikte kullanılan krediler için geçerlidir.

Kullanabileceğiniz kredi tutarı ön onaylı limitiniz ile sınırlıdır.

Avantajlı faiz oranı, müşteri olduktan hemen sonra tanımlanır; yapacağınız başvurularda kampanyalı kredi faiz oranını görebilirsiniz.

Avantajlı faiz oranından kampanya tarihi boyunca yalnızca bir kez yararlanabilirsiniz ve yararlanma sonrasında cayma veya kredinin kapatılması halinde sonraki kredi kullanımları kampanya kapsamında değerlendirilmez.

Kampanya müşteri olan ilk 10.000 kişi ile sınırlıdır.

Kredi tutarının %0,5’i kadar tahsis ücreti BSMV ile birlikte alınır.

Kasada kredi ürünü ile taksitli anlaşmalı mağazalardan alışveriş kredisi kullanarak müşteri olanlar bu kampanyadan yararlanamaz.

Fibabanka, banka politikaları gereği uygun görmediği kişilerin, müşteri olma başvurularını kabul etmeme hakkına sahiptir.

Kredi başvuruları, banka kredi politikaları çerçevesinde değerlendirilir.

Kampanya koşullarını değiştirme ve kampanyayı sonlandırma hakkı Fibabanka ve getirfinans’a aittir.

Daha fazla bilgi getirfinans.com'da.

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