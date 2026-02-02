Akbank'tan %0 faizli toplamda 70.000 TL'ye varan nakit fırsatı

Her yeni dönem beraberinde yeni planlar, yeni masraflar ve biraz da belirsizlik getirir. Önünüzdeki süreç için adım atarken en büyük ihtiyaçlardan biri de bütçenizi zorlamadan ilerleyebileceğiniz güvenilir bir destek bulmaktır. Akbank, %0 faizli 70.000 TL’ye varan nakit kampanyasıyla tam da bu dönemde size ekstra destek sağlıyor. Hem planlarınızı ertelemeden hayata geçirebilir hem de finansal yükünüzü hafifletebilirsiniz. Kolay ve hızlı başvuru süreci ve dahası içeriğimizde, okumaya devam edin.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Kampanyadan kimler, nasıl faydalanabilir?

%0 faizli 45.000 TL'ye varan 12 ay vadeli kredi ve %0 faizli 25.000 TL'ye varan 3 ay vadeli taksitli avans fırsatı içeren ve toplamda 70.000 TL'ye varan nakit imkânından yararlanmanızı sağlayan kampanyaya 28 Şubat 2026 tarihine kadar başvuru yapılabiliyor. Kampanyadan Akbank'ın herhangi hizmetini kullanmayan ve ilk kez Akbank Mobil’i indirip “Akbanklı olmak istiyorum” adımından süreci tamamlayan yeni Akbanklılar yararlanabiliyor.

Kampanyaya katılım sağlamak için izlenmesi gereken adımlarsa şöyle:

İlk adım buraya tıklayarak Akbank Mobil uygulamasını indirin.

tıklayarak Akbank Mobil uygulamasını indirin. “Akbanklı Olmak İstiyorum” butonuna tıklayın.

Kişisel bilgilerinizi ve telefonunuza gelen cep şifreyi doğru şekilde girerek süreci tamamlayın.

Akbanklı olma sürecinizi tamamlamanızla birlikte ilgili kampanya 15 gün geçerli olacak şekilde tarafınıza tanımlanır.

Akbanklı olduktan sonra 15 gün içinde Akbank Mobil üzerinden ihtiyaç kredisi ya da taksitli avans başvurunu yapın.

Başvuru, bankanın kredi politikalarına uygun bulunursa faizsiz nakit kampanyasından yararlanabilirsiniz.

Kredi ve taksitli nakit avans kampanya koşulları

Faizsiz kredi başvuru koşulları

%0 faiz oranı ve 12 ay vade ile 45.000 TL’ye varan kredi kampanyasından 2 – 28 Şubat 2026 tarihleri arasında ilk kez Akbank Mobil’i indirip “Akbanklı olmak istiyorum” adımından süreci tamamlayan yeni Akbanklılar faydalanabilirler.

tarihleri arasında ilk kez Akbank Mobil’i indirip “Akbanklı olmak istiyorum” adımından süreci tamamlayan yeni Akbanklılar faydalanabilirler. Kampanya kapsamındaki tutar ve vade sınırlarında kalan işsizlik sigortalı kredi başvuruları Akbanklı olma sürecinin tamamlanmasının ardından Akbank Mobil üzerinden gerçekleştirilebilir.

“Akbanklı olmak istiyorum” butonuna tıkladıktan sonra kişisel bilgilerinizi ve telefonunuza gelen cep şifreyi doğru şekilde girerek Akbanklı olma sürecinizi tamamlamanızla birlikte ilgili kampanya 15 gün geçerli olacak şekilde tarafınıza tanımlanır.

Akbanklı olma sürecinde kişisel bilgilerinizi ve telefonunuza gelen cep şifreyi doğru şekilde girdikten sonra hata alırsanız şubelerimizi ziyaret ederek süreci tamamlayabilir ve kampanyadan faydalanabilirsiniz.

Kampanya döneminde mobilden Akbanklı olduğunuz tarihten başlayarak 15 gün içinde ihtiyaç kredisine başvurabilirsiniz. Mobilden ilk kez Akbanklı olma sürecinizi kurye ile tamamlayacaksanız gerekli belgelerin bankamıza ulaşmasından sonra 28 Şubat’a kadar Akbank Mobil'den krediye başvurabilirsiniz.

İlk defa ve uzaktan Akbanklı olma sürecini tamamlayanlar 1.000 TL - 45.000 TL aralığında %0 faiz oranı ve 12 ay vade ya da 45.001 TL - 100.000 TL aralığında %0,99 faiz oranı ve 12 ay vade olmak üzere tek bir kredi kampanyasından faydalanabilirler.

Akbank'ın herhangi bir hizmetini kullanmayan, inaktif statüde olan ve ilk kez Akbank Mobil’i indirip “Akbanklı olmak istiyorum” adımdan süreci tamamlayan Akbanklılar sadece 1.000 TL - 45.000 TL aralığında %0 faiz oranı ile 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanabilirler.

Bir kredi başvurusunun olumlu sonuçlanması için bankanın kredi politikasına uygun olması gerekir.

Onaylanan kredi Akbank Mobil, Akbank İnternet, 444 25 25 Müşteri İletişim Merkezi veya şubeler aracılığı ile kullanılabilir.

Kampanya kapsamında kullanılacak minimum kredi tutarı 1.000 TL, maksimum kredi tutarı 100.000 TL olup maksimum vade 12 aydır.

Kampanyadan yalnızca gerçek kişi Akbanklılar faydalanabilirler. Kullanılabilecek kredi türü bireysel tüketici/ihtiyaç kredisidir.

Her katılımcı kampanyadan sadece 1 kez yararlanabilir.

İhtiyaç kredisi kampanyalarından yararlanmak için işsizlik teminatlı hayat sigortası yapılması zorunludur.

İşsizlik sigortalı ihtiyaç kredisi kampanyasından, işsizlik sigortası yapılması uygun olan Akbanklılar faydalanabilir.

İşsizlik teminatlı hayat sigortalı kredileri 60 yaş ve altındaki Akbanklılar kullanabilir.

Daha önce mobilden Akbanklı olup %0 ,%0,99, %1,99 veya %2,09 faiz oranı ile avantajlı kredi kampanyalarından yararlanan Akbanklılar bu kampanyadan faydalanamazlar.

Kredi başvurusu değerlendirilirken başvuranın banka ve KKB gibi kaynaklardaki verileri kullanılarak Akbank'ın kredi politikalarına istinaden haciz veya istihbarat yönünden bir olumsuzluğunun bulunup bulunmadığı, mevcut borçlarını düzenli ödeyip ödemediği, gelirine göre borçluluk durumu, bankamızın kredi risk modeli sonuçları vb. kriterler göz önünde bulundurulur.

Taksitli avans başvuru koşulları

%0 faiz oranlı ve 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli avans kampanyasından 1 – 28 Şubat 2026 tarihleri arasında Akbank Mobil'i indirip "Akbanklı olmak istiyorum" butonu üzerinden ilerleyerek uzaktan Akbanklı olma sürecini ilk defa tamamlayan yeni Akbanklılar faydalanabilir.

tarihleri arasında Akbank Mobil'i indirip "Akbanklı olmak istiyorum" butonu üzerinden ilerleyerek uzaktan Akbanklı olma sürecini ilk defa tamamlayan yeni Akbanklılar faydalanabilir. Belirtilen tarihler arasında yeni Akbanklı olanların; ilk kez Axess Troy asıl karta Akbank Mobil üzerinden başvurmaları ve 28 Şubat tarihine kadar başvurularının onaylanması gerekmektedir. Başvurusu onaylanan Akbanklılar, taksitli avans limitleri doğrultusunda kampanyadan 31 Mart tarihine kadar faydalanabilecektir.

Kampanyadan ilk kez Axess Troy asıl kredi kartı başvurusu yapan Akbanklılar yararlanabilir. 1 Şubat tarihinden önce açık bireysel kredi kartı olan müşteriler kampanyadan yararlanamaz.

Kurye akışı ile Akbanklı olma sürecini tamamlayacak olan katılımcılar, belge işlemlerinin tamamlanıp evrakları bankamıza ulaştıktan sonra kredi kartı başvurusunda bulunarak kampanyadan faydalanabilir.

Mobilden Akbanklı olma sürecini başlatmış ancak hata almış veya süreci şubeden tamamlamış katılımcılar da kampanyadan yararlanabilir. Müşteriler Akbank Mobil ve MİM aracılığıyla kredi kartına başvurabilir.

Akbank'ta son 1 aydır herhangi bir ürün/hizmet ilişkisi bulunmayan (bankada inaktif statüsünde yer alan) müşterilerimiz de mobilden Akbanklı olma sürecine girerek, süreci tamamlamaları ardından koşulları sağlamaları durumunda kampanyadan yararlanabilir.

Kampanya kapsamındaki katılımcıların, SMS'te belirtilen tarihe kadar yapacakları 25.000 TL'ye kadar ve 2-3 ay vadedeki Taksitli Avans işlemlerinde indirimli %0 aylık akdi faiz oranı geçerli olacaktır. Belirtilen tutar ve vade aralığı dışındaki tüm Taksitli Avans taleplerinde %5 (KKDF ve BSMV hariç) faiz oranı geçerli olacaktır.

Detaylı bilgi için buraya tıklayın.

Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Başvuru ve katılım sonrası yaşanacak sorunlardan Mynet sorumlu değildir.