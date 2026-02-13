Albaraka'dan vade farksız 50.000 TL finansman fırsatı

Son dönemde nakit akışını yönetmek hepimiz için bir öncelik haline geldi. Bu noktada bankaların sunduğu maliyetsiz seçenekleri takip etmekte fayda var. Albaraka'nın yeni duyurduğu kampanya, 50.000 TL’ye kadar olan ihtiyaç finansmanlarında vade farkı uygulamıyor. Üstelik ödemelerinize 3 ay sonra başlayıp kalan tutarı 4 taksitle geri ödeme imkanı da sunuluyor. Nakit akışını bozmadan ihtiyaçları karşılamak için makul bir seçenek arıyorsanız işte detaylar...

Vade farksız pratik finansman kart kampanyasından nasıl yararlanabilirim?

Maksimum Tutar: 50.000 TL

Maksimum Vade: 6 aya kadar

Kar Payı: Vade Farksız

Kullanım Alanları (Sektörler): Mobilya ve Beyaz Eşya, Oto Servis ve Bakım, Teknoloji Marketler, Ulaşım Bileti Alımı, Sağlık, Okul, Kırtasiye, Giyim

Başvuru: Yalnızca dijitalden müşteri olanlar.

Albaraka Mobil’e giriş yaptıktan sonra Başvurular sekmesinden, "Tüm Kampanyalar" sayfasına giriş yapın.

Kampanyalar sayfasında bulunan "Dijital Müşterilere Özel Pratik Finansman Kart" kampanyasından kod alın.

Kampanyadan kod aldıktan sonra; İşlem>Finansman İşlemleri>Pratik Finansman Kart> “Dijital Müşterilere Özel Pratik Finansman Kart” adımlarını izleyerek menüden işleminizi tamamlayın.

Pratik Finansman Kart Finansman Kampanyası Koşulları

Pratik Finansman Kart; Albaraka Türk tarafından sunulan tüm bireysel ihtiyaçlarınıza hemen çözüm sağlayan kart formunda alışveriş finansmanıdır.

Pratik Finansman Kart Finansman Kampanyasından 1 Ocak 2026 – 31 Aralık 2026 tarihleri arasında Albaraka Mobil’i indirip “Müşteri Olmak İstiyorum” adımından ilerleyerek ilk defa Albaraka’lı olan müşteriler Dijital Müşterilere özel vade farksız veya özel oranlı Pratik Finansman Kart” kampanyasına başvurabilecektir.

Albaraka Mobil’i indirip “Müşteri Olmak İstiyorum” adımından ilerleyerek ilk defa Albaraka’lı olan müşteriler Dijital Müşterilere özel vade farksız veya özel oranlı Pratik Finansman Kart” kampanyasına başvurabilecektir. Kampanyamız sadece yeni müşteriler için geçerli olup daha önce Albaraka müşterisi olmuş müşteriler kampanyadan faydalanamaz.

Pratik Finansman Kart ile yapacağınız tüm harcamalarda geçerli olacak finansman tutarını, taksit sayısını ve kar oranını başvuru aşamasında belirleyebilirsiniz.

Pratik Finansman Kart verildikten sonra finansman tutarı, taksit sayısı ve kar oranı değiştirilememektedir.

Pratik finansman kartınız ile üye işyerlerinde yaptınız harcamalarınız peşin olarak ödenir ve kart başvurunuz esnasında belirlediğiniz vade ve kar oranı üzerinden ihtiyaç finansmanı kullanmış olursunuz.

Pratik Finansman Kart ile banka ATM'leri üzerinden nakit çekim yapamazsınız

Kartın finansman desteği özelliğinin geçerlilik süresi, başvurunun onaylandığı günden itibaren 60 ila 90 gün arasında değişmektedir.

Müşteriler kampanya süresi boyunca yalnızca 1 kez kampanyadan faydalanabilir.

Pratik finansman karttan faydalanmak için belirlenen kampanya kodunun geçerlilik süresi 60 gündür.

Kampanyadan 25 yaş ve üzerindeki müşteriler yararlanabilecek olup, ayrıca gelir şartı aranacaktır.

Kampanya döneminde dijital müşterilere, 3 ay ertelemeli ve 0-24 ay vade seçeneğiyle; herhangi bir sebeple müşteri olma süreci şubeden tamamlanan müşteriler kampanyadan faydalanamaz.

Kampanya sadece Albaraka Mobil ve İnternet üzerinden tamamlanacak Pratik Finansman Kart başvuruları için geçerlidir.

Kampanya kapsamında Bankaya iletilen Pratik Finansman Kart talepleri banka kredi ve tahsis politikaları çerçevesinde, müşterinin aylık gelir bilgileri, kredi skoru vb. kriterler göz önünde bulundurularak müşteri özelinde değerlendirilir. Bu doğrultuda, başvurunun olumsuz sonuçlanması durumunda kampanyadan faydalanılması mümkün olmaz.

Banka uygun görmediği başvuruları reddetme, kampanya koşullarını değiştirme, gerekli görmesi halinde ek bilgi ve belge talebinde bulunma ve kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.

Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Başvuru ve katılım sonrası yaşanacak sorunlardan Mynet sorumlu değildir.