BtcTurk|Kripto’dan yeni üyelere özel 1.000 TL’ye varan hediye çeki fırsatı

BtcTurk|Kripto'ya yeni üye olanlar, ilk 30 gün içinde yapacakları Türk lirası bazlı işlemlerle 1.000 TL’ye varan hediye çeklerinin sahibi oluyor. Kripto dünyasını keşfederken kazançlı çıkmanın tam zamanı. İşte detaylar...

Seray Yalçın

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

BtcTurk | Kripto'ya 9 Mart 2026 tarihinden itibaren yeni üyelik oluşturan kullanıcılar, gerçekleştirdikleri işlem hacmine göre kademeli olarak artan hediye çekleri kazanma fırsatı yakalıyor. Başvurunun son derece kolay olduğu kampanyayla ilgili detaylar için okumaya devam edin.

1.000 TL’ye varan hediye çeki nasıl kazanılır?

Kampanya, 9 Mart 2026 tarihinden itibaren BtcTurk | Kripto’ya yeni üye olan tüm kullanıcıları kapsıyor. Daha önce üye olmuş kullanıcılar kampanyaya dahil edilmiyor. Yalnızca Türk lirası paritelerinde yapılan işlemler için geçerli olan kampanya kapsamında, yeni üye olan kullanıcıların üyeliklerinin ilk 30 günü içinde belirli işlem hacimlerine ulaşması gerekiyor. 30 günlük süre, kullanıcının BtcTurk | Kripto’ya üye olduğu gün itibarıyla başlıyor.

Gerçekleştirilen işlem hacmine göre kazanılabilecek hediye çeki tutarları ise şöyle:

  • 25.000 TL – 50.000 TL işlem hacmine ulaşan kullanıcılar: 100 TL hediye çeki
  • 50.001 TL – 100.000 TL işlem hacmine ulaşan kullanıcılar: 250 TL hediye çeki
  • 100.001 TL – 200.000 TL işlem hacmine ulaşan kullanıcılar: 500 TL hediye çeki
  • 200.001 TL – 300.000 TL işlem hacmine ulaşan kullanıcılar: 750 TL hediye çeki
  • 300.001 TL ve üzeri işlem hacmine ulaşan kullanıcılar: 1.000 TL hediye çeki
Hediye çeki nasıl alınır?

Kampanyadan yararlanmak için ilk yapmanız gereken buraya tıklayarak BtcTurk | Kripto’ya üye olmak.

Yeni üye olup ilk 30 gün içinde minimum 25.000 TL işlem hacmine ulaşan kullanıcılar, kampanya süresi sonunda ayricaliklar.btcturk.com adresini ziyaret ederek hediye çeki talebinde bulunabiliyor.

Hediye çeki almak için ilgili alanda: ad-soyad, telefon numarası, BtcTurk | Kripto’ya kayıtlı e-posta adresi bilgilerinin girilmesi yeterli oluyor. Ardından kullanıcılar, hediye çeklerini hangi markada veya alanda değerlendirmek istediklerini seçerek işlemlerini tamamlayabiliyor. Seçilen hediye kodu, gerekli kontrollerin ardından BtcTurk | Kripto hesabına kayıtlı e-posta adresine iletiliyor.

Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Katılım sonrası yaşanacak sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

