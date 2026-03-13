CEPTETEB’den 3 ay ertelemeli 400.000 TL'ye varan kredi

Bazı durumlarda nakit ihtiyacını karşılamanın yolu kredi çekmekten geçer. Peki en avantajlı kredi nasıl bulunur? Sadece düşük faiz oranına bakmak yeterli mi, yoksa ödeme esnekliği mi ön planda olmalı? İdeal bir kredi; hem bütçenizi sarsmayacak bir faiz oranına sahip olmalı hem de taksit ödemelerine başlamadan önce size nefes aldıracak bir zaman tanımalıdır. İşte tam bu noktada CEPTETEB, 400.000 TL’ye kadar olan nakit ihtiyaçlarınız için sunduğu 3 ay erteleme seçeneğiyle finansal planlamanızı kolaylaştırıyor. Kredinizi bugün kullanıp ödemelerinize 3 ay sonra başlamak isterseniz işte detaylar...

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Ertelemeli kredi kampanyasından nasıl yararlanırım?

%3,80’den başlayan faiz oranı, 3 ay erteleme ve 36 aya varan vadelerle 400.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi fırsatı kampanyası, hem ilk kez TEB ailesine katılacak yeni müşterileri hem de mevcut müşterileri kapsıyor. Kampanyadan yararlanmak isterseniz dosyalar dolusu evrak toplamak ve şubede sıra beklemek yok, her şey dijital kanallar üzerinden ilerliyor. Kredinize kavuşmak ve ödemelerinizi 3 ay sonraya planlamak için izlemeniz gereken adımlar oldukça basit:

Buraya tıklayarak App Store, Google Play veya AppGallery üzerinden CEPTETEB Mobil uygulamasını telefonunuza indirin.

tıklayarak App Store, Google Play veya AppGallery üzerinden CEPTETEB Mobil uygulamasını telefonunuza indirin. Eğer henüz TEB müşterisi değilseniz, uygulama içindeki "CEPTETEB’li Ol" butonuna dokunun.

Yeni kimlik kartınızı telefonunuza okutup müşteri temsilcisiyle yapacağınız kısa bir görüntülü görüşme ile anında CEPTETEB’li olun.

Başvurunuz onaylandığında krediniz hesabınıza geçer, siz de planlarınızı hayata geçirmeye hemen başlarsınız.

Kampanya detayları ve başvuru koşulları

TEB Hoş Geldin Kredi Kampanyası sigortalı olmak koşulu ile yeni TEB müşterileri ve mevcut müşterileri için tüm dijital kanallarda; teb.com.tr, cepteteb.com.tr, İnternet Şubesi ve CEPTETEB Mobil’de geçerlidir.

Kampanya kapsamında sunulan aylık %3,80’den başlayan faiz oranı 400.000 TL’ye kadar kredi 3 - 36 ay arası vadelerde kullanılabilir.

Faiz oranları müşteri özelinde findeks kredi notu ile seçilen vadeye göre değişiklik gösterebilir.

Kampanya 18-70 yaş aralığındaki müşteriler için geçerlidir.

Maksimum kullanım vadesi; 125.000 TL'ye kadar olan kredilerde 36 ay, 125.001 TL - 250.000 TL arası 24 ay, 250,001 TL üzeri 12 aydır. Kredi vadesi, vade ertelemeli dönem dahil en fazla 36 ay olabilir.

Kredide 3 aya kadar erteleme imkanı bulunur. Ertelenen kredilerin ödeme planlarında ilk taksit erteleme faizinden oluşmaktadır. Erteleme faizini içeren taksit talep edilen vadeye ek olarak eklenmekte ve bu taksit ile birlikte toplam vade yasal vade sınırlandırmasını aşamaz.

İhtiyaç kredisinin tahsis ücreti kredi tutarının %0,5'idir. Tahsis ücreti %15 BSMV içerir.

Kampanya tarihleri içinde kampanyalı faiz oranından başvurusunu yapmış ve kredisi onaylanmış başvuru sahipleri, kampanya dönemi içinde olmak koşuluyla aynı faiz oranından krediyi kullanabilir; kampanya dönemi bittikten sonra, krediler onaylanmış olsa dahi kullandırım esnasında güncel faiz oranları geçerli olur.

Kredi talepleri bankanın kredi ve tahsis politikaları çerçevesinde müşteri özelinde değerlendirilerek olumsuz sonuçlanması durumunda kampanyadan faydalanılamayacaktır.

TEB, kredi başvurularını KKB skoru, faaliyet alanı, gelir bilgisi ve benzeri kriterleri göz önünde bulundurarak serbestçe değerlendirme hakkına sahiptir. Yapılan değerlendirme sonucunda müşterinin talep ettiği limit, vade ve faiz oranı dışında bir teklif sunulabilir.

TEB onaylanan kredinin kullanımı için son kararı verme, kefil ve ek belge isteme, faiz oranını değiştirme hakkına sahiptir.

TEB, kampanya koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.

