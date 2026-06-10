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Enpara'dan yeni müşterilere özel %0,99 faizli kredi fırsatı

Enpara'nın yeni müşterilerine özel sunduğu 6 aya varan vadeli %0,99 faizli 60.000 TL kredi kampanyası, yüksek faiz oranları ya da uzun süreçler olmadan ihtiyaçlarınıza özel avantajlı finansal destek sağlıyor. Nasıl mı? İşte detaylar...

Enpara'dan yeni müşterilere özel %0,99 faizli kredi fırsatı
Seray Yalçın

Beklenmedik bir masrafı karşılamak, evde eksik kalan bir eşyayı almak ya da kısa vadeli nakit ihtiyacını uygun koşullarla çözmek isteyenler için güncel fırsat Enpara'dan! Yeni müşterilere özel %0,99 faiz oranıyla 60.000 TL'ye varan kredi kampanyası, düşük maliyetli finansman arayanların dikkatini çekiyor. Peki kampanyaya kimler başvurabiliyor, şartlar neler ve geri ödeme planı nasıl şekilleniyor? İşte merak edilenler...

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

%0,99 faiz, kolay ve hızlı başvuru!

Enpara dan yeni müşterilere özel %0,99 faizli kredi fırsatı 1

İlk kez Enparalı olacak kullanıcılar için geçerli olan bu tekliften faydalanmak isterseniz başvuru sürecinizi hemen şimdi başlatabilirsiniz. Buraya tıklayarak başvuru formundaki T.C. Kimlik Numarası, Telefon ve Doğum Tarihi bilgilerinizi girip devam ederek gerekli diğer aşamaları tamamlayabilir, yapılan ön değerlendirmenin ardından size özel faiz oranı, vade ve tutar seçeneklerini görüntüleyebilir, kredinizi kullanmaya başlayabilirsiniz.

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Kampanya ile ilgili diğer detaylar

Enpara dan yeni müşterilere özel %0,99 faizli kredi fırsatı 2

  • Kampanya 30 Haziran 2026 tarihine kadar geçerlidir.
  • Kampanya henüz Enpara müşterisi olmayanlar için geçerlidir. Mevcut Enpara müşterileri bu kampanyadan yararlanamaz.
  • Kampanyadan her müşteri yalnızca 1 kez faydalanabilir.
  • Kampanya kapsamında %0,99 faizli olarak kullanılabilecek kredi tutarı 60.000 TL olup vade 6 aydır.
  • İhtiyaç kredisi başvuruları Enpara kredi politikaları çerçevesinde değerlendirilir.
  • Enpara İhtiyaç Kredisi’nde tahsis ücreti veya dosya masrafı yoktur. Bu kampanya kapsamındaki ihtiyaç kredilerinde hayat sigortası bulunmaktadır.
  • Enpara, kampanya koşullarında değişiklik yapma/sonlandırma hakkını saklı tutar.
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