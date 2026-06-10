Enpara'dan yeni müşterilere özel %0,99 faizli kredi fırsatı

Beklenmedik bir masrafı karşılamak, evde eksik kalan bir eşyayı almak ya da kısa vadeli nakit ihtiyacını uygun koşullarla çözmek isteyenler için güncel fırsat Enpara'dan! Yeni müşterilere özel %0,99 faiz oranıyla 60.000 TL'ye varan kredi kampanyası, düşük maliyetli finansman arayanların dikkatini çekiyor. Peki kampanyaya kimler başvurabiliyor, şartlar neler ve geri ödeme planı nasıl şekilleniyor? İşte merak edilenler...
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