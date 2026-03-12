Hangisi daha avantajlı: Kredi kartı nakit avans mı, ihtiyaç kredisi mi?

Bazen beklenmedik bir sağlık gideri, bazen de kaçırılmayacak bir fırsat için anında nakde ihtiyaç duyarız. Cebimizdeki kredi kartı "nakit avans" seçeneğiyle bize göz kırparken, bankaların "ihtiyaç kredisi" teklifleri daha planlı bir yol sunar. Peki, 2026 yılı bankacılık dinamiklerinde cüzdanınızı en çok hangi tercih korur? Sadece faiz oranlarına bakmak yeterli mi, yoksa gizli maliyetler mi var? İşte nakit sıkışıklığında bütçe kurtaracak tüyolar...

Hız ve kolaylık arayanların kazananı: Nakit Avans

Eğer saniyeler içinde paraya ulaşmanız gerekiyorsa nakit avans açık ara öndedir. Çünkü bankaya gitmenize, belge sunmanıza veya onay beklemenize gerek kalmaz. ATM veya mobil uygulama üzerinden saniyeler içinde çekebilirsiniz. Nakit avans zaten tanımlı limitiniz dahilinde olduğu için o anki kredi notu sorgulamalarından etkilenmezsiniz.

Faiz oranları ve toplam maliyet söz konusuysa kazanan: İhtiyaç Kredisi

Uzun vadeli bir borçlanma planlıyorsanız ihtiyaç kredisi matematiksel olarak çok daha mantıklı. Çünkü ihtiyaç kredisi faiz oranları, nakit avansa (özellikle taksitli değilse) kıyasla genellikle daha düşük seyrediyor. 2026 Mart itibarıyla ihtiyaç kredilerinde aylık %0,99 - %4,50 bandında fırsatlar bulunurken nakit avans faizleri TCMB düzenlemeleriyle genellikle daha yüksek bir tavandan işlem görüyor. Ütelik nakit avansta vade seçenekleri kısıtlıyken ihtiyaç kredisinde 36 aya varan (tutara göre değişen) vadelerle aylık taksitlerinizi gelirinize göre ayarlayabiliyorsunuz.

Hangisi daha kârlı?

Eğer 15.000 TL’den az bir paraya ihtiyacınız varsa ve bu parayı önümüzdeki 1-2 ay içinde kapatabilecekseniz nakit avans hızıyla hayat kurtarır. Eğer 50.000 TL ve üzeri bir harcama yapacaksanız ve 1 yıldan uzun sürede ödemek istiyorsanız ihtiyaç kredisi toplam maliyette size binlerce lira tasarruf ettirir. Ancak kredi kartı limitinin %50'sinden fazlasını nakit avans olarak kullanmak, "borç/limit" oranınızı yükselttiği için kredi notunuzu kısa sürede olumsuz etkileyebilir.

Öte yandan kredi kartınızdan nakit avans çektiğinizde limitiniz azalır. Eğer kartınızı günlük alışverişlerde aktif kullanıyorsanız, limitinizi nakit avansla doldurmak sizi markette veya restoranda "yetersiz bakiye" uyarısıyla karşı karşıya bırakabilir.

Nakit avansta faiz, parayı çektiğiniz andan itibaren işlemeye başlar. İhtiyaç kredisinde ise genellikle bir defaya mahsus kredi tahsis ücreti (dosya masrafı) ve hayat sigortası maliyeti çıkar. Küçük tutarlarda bu masraflar krediyi daha pahalı hale getirebilir; bu yüzden 15.000 TL altı için nakit avans maliyet avantajını koruyabilir.

