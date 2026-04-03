ING'den yeni müşterilere düşük faizli kredi fırsatı

Bazen küçük bir nakit desteği, üzerimizdeki yükü hafifletmeye yeter. Eğer bütçenizi rahatlatacak düşük faizli kredi arayışındaysanız ilk kez ING’li olanlar için %1,29 faiz oranlı kredi fırsatını değerlendirebilirsiniz. İşte detaylar...

Seray Yalçın

İlk kez ING’li olanlar için 25.000 TL’ye kadar sunulan %1,29 faiz oranı, hayatın akışını bozmadan ihtiyaçlarınızı karşılamanıza imkân tanıyor. Eğer ihtiyacınız daha fazlasıysa, 50.000 TL’ye kadar uzanan limitler ve ödeme alışkanlıklarınıza göre şekillenen esnek faiz seçenekleriyle kendinize en uygun planı oluşturabilirsiniz. Üstelik 3 aya kadar erteleme seçeneği sayesinde, bugün harcayıp ödemeye kendinizi hazır hissettiğinizde başlayabilirsiniz. Şubeye gitme zahmetine katlanmadan, sadece telefonunuz üzerinden birkaç dakikada başvurunuzu tamamlayabileceğinizi de unutmayın!

Nasıl başvuru yaparım?

Yeni ING’lilere %1,29 faizle 25.000 TL’ye kadar kredi ve %1,29 faizle 25.000 TL'ye varan Taksitli Destek Hesap desteği olmak üzere topla 50.000 TL'ye varan nakit fırsatı başladı. 6 ay vadede 25.000 TL kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL Taksitli Destek Hesap'ta yararlanmak için buraya tıklayıp ING mobil uygulaması yönlendirme adımlarını takip edebilir, olduğunuz yerden kolayca başvurunuzu yapabilirsiniz.

Kampanya başvuru koşulları

  • Yeni ING'lilerin 25.000 TL'ye kadar olan kredi kullanımlarında faiz oranı %1,29'dan, 25.000 TL üzerinde ise %3,04'dan başlar.
  • İlk kez ING’li olanlara %1,29 faizli ihtiyaç kredisi kampanyasından yararlanabilmek için son 14 gün içinde ING’li olmaları gerekir.
  • Mevcut ING’liler de %3,09'dan başlayan faiz oranı ile tüketici kredisi kullanabilir.
  • İhtiyaç kredisi kampanyaları 3-36 ay vadede, aylık akdi faiz oranları %1,29 ile %8,99 arasında olacak şekilde belirlenir ve ödeme performansınıza göre değişiklik gösterir.
  • Kredi başvurusu esnasında 3 ay erteleme teklifi çıkan müşterilerimiz erteleme seçeneğinden faydalanabilir. 36 ay vade seçeneğinde, erteleme hakkı tanımlanmışsa ödeme planı 33 ay üzerinden oluşturulur.
  • Turuncu Ekstra Avantajlı Kredi’de sözleşme faizi değişmeyecek olup %0,99'dan başlar.
  • Belirtilen Turuncu Ekstra Avantajlı Kredi’de yansıyan faiz oranı, kampanya dahilindeki ilk kredi kullanımında geçerli olur.
  • Turuncu Ekstra Avantajlı Kredi’de sözleşme faiz oranının kampanya faiz oranından yüksek olması halinde, sözleşme faiz oranı geçerli olur.
  • Turuncu Ekstra Avantajlı Kredi ve indirim özelliği, Avantajlı yansıyan faiz oranları, ilk kredi kullanımı için yansır.
  • Kampanya süresi boyunca diğer kredi kullandırımlarında yansıyacak Turuncu Ekstra Avantajlı Kredi faiz oranı %2,99'dan başlar ve vadeye göre değişmektedir.
  • ING Kredi Noktası’ndan yapılan alışverişler için kullanılan kredilerde başka koşullar geçerli olur.
  • Mevcut müşteri ve Turuncu Ekstra taksit ödemelerinde indirim özellikli ihtiyaç kredisi kampanya faiz oranları sadece Kredim Güvende Hayat Sigortası ile kullanılan kredilerde geçerli olur.
  • Kredi tahsis ücreti, kredi tutarının %0,5’i olup kredi tahsis ücreti üzerinden %15 Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) alınır.
  • ING'liler, ing.com.tr “Hemen Başvur” adımından ve ING Mobil’den kredilerini anında kullanabilir.
  • ING kampanya koşullarını değiştirme, kampanyayı sonlandırma, gerektiğinde kefil ve gelir belgesi talep etme ve uygun görmediği kredi başvurularını onaylamama hakkına sahiptir.
Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Katılım sonrası yaşanacak sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Diğer Haberler

Yeni Enparalılara 1.000 TL hediye!

Yeni Enparalılara 1.000 TL hediye!

%1,89'dan başlayan aylık oranlarla 100.000 TL'ye varan 6 ay vadeli kredi

%1,89'dan başlayan aylık oranlarla 100.000 TL'ye varan 6 ay vadeli kredi

Finansal özgürlüğe taşıyacak basit ama etkili 7 adım

Finansal özgürlüğe taşıyacak basit ama etkili 7 adım

Faiz yükü olmadan nakit akışı sağlamanın alternatif yolları

Faiz yükü olmadan nakit akışı sağlamanın alternatif yolları

BtcTurk | Kripto’dan yeni üyelere özel 1.000 TL’ye varan hediye çeki fırsatı

BtcTurk | Kripto’dan yeni üyelere özel 1.000 TL’ye varan hediye çeki fırsatı

CEPTETEB’den 3 ay ertelemeli 400.000 TL'ye varan kredi

Planları değil, ödemeyi erteleyin! CEPTETEB’den ertelemeli kredi fırsatı

