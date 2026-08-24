ON Dijital'den yeni müşterilere özel %3,19 faizli toplamda 400.000 TL'ye varan kredi fırsatı

ON Dijital, yeni müşterilere özel %3,19 faiz oranıyla 24 aya kadar vadeli 400.000 TL'ye varan kredi fırsatı sunuyor. Şubeye gitme zahmetine katlanmadan, telefonunuzdan sadece birkaç dakika içinde başvurabileceğiniz bu kampanyaya dahil edilen cep telefonu ve işsizlik teminatlı hayat sigortası opsiyonu da hem yeni teknolojilere erişimini kolaylaştırıyor hem de olası risklere karşı kendinizi güvende hissetmenizi sağlıyor. İşte detaylar...

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Kampanyadan nasıl yararlanırım?

Buraya tıklayarak tıklayarak bankanın hesap açılış başvuru formunun sizden istenen alanlarını doldurun.

tıklayarak tıklayarak bankanın hesap açılış başvuru formunun sizden istenen alanlarını doldurun. Başvuru formunu tamamladıktan sonra yönlendirilen şekilde yeni çipli kimlik kartınızı telefonunuza okutun.

Müşteri temsilcisiyle görüntülü görüşmeyi tamamlayın.

Dijital sözleşmeleri onaylayıp hesap açılış işlemlerinizi gerçekleştirin.

Müşteri olduktan sonra talep ettiğiniz tutar ve vade aralığında kredi başvurunuzu yapabilirsiniz.

Kampanya koşulları

Avantajlı Kredi

Tablodaki faiz oranları; belirtilen tutar, sigortalı kullanım, KKB aralığı, vade vb. kriterlere göre yeni ON’lu olacak bireysel müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik kullandırılacak tüketici kredileri için geçerlidir. %3,19 Kampanyalı faiz oranı tüm yeni müşteriler için 400.000 TL’ye kadar geçerlidir.

Tablolarda yer alan maliyet oranları, sigorta hariç tüm masrafları (faiz, kredi tahsis ücreti, vergi, fon) kapsamaktadır. Banka, değişen piyasa koşullarına bağlı olarak belirtilen şartları, kampanya süresini, faiz oranlarını ve hizmet komisyon oranlarını tek taraflı olarak değiştirmeye yetkilidir. Yukarıda sayılan avantajlardan yararlanıp yararlanamayacağınız bankanın takdirindedir.

Aylık Akdi Faiz Oranı; vade, tutar, sigorta seçimi ve Findeks Kredi Notu’nuza göre değişiklik gösterir. Örnek hesaplamalar; talebe bağlı cep telefonu + işsizlikli hayat sigortalı krediler için 6 ay vadede %3,19, 12 ay vadede %3,19, 24 ay vadede %3,19 ve 36 ay vadede %3,19 faiz oranına göre yapılmaktadır. Bankada cep telefonu sigortanız mevcutsa diğer sigorta ve faiz seçenekleriyle kredi kullanabilirsiniz. Cep telefonu sigortalı krediniz bulunuyorsa cep telefonu kredisi kampanyalarımızdan ikinci kez faydalanamazsınız.

Hayat sigortası ve işsizlik sigortalarına ilişkin prim tutarı; kredi taksit tutarı, faiz oranı, yaşınız ve kredi vadesine göre değişiklik göstermektedir. Prim tutarı, kredi başvurunuz sırasında hesaplanmaktadır. Kredi maliyet oranları hesaplanırken talebe bağlı sigorta tutarı dâhil edilmemiştir. Belirtilen örnek sigorta primi, 38 yaşındaki erkek müşteriler için yaklaşık olarak hesaplanmış olup kişiden kişiye değişebilir. Bankada cep telefonu sigortanız mevcutsa diğer sigorta ve faiz seçenekleriyle kredi kullanabilirsiniz. Cep telefonu sigortalı krediniz bulunuyorsa cep telefonu kredisi kampanyalarından ikinci kez faydalanamazsınız.

Ertelemeli Kredi

Tablodaki faiz oranları, belirtilen tutar, sigortalı kullanımı, KKB aralığı, vade vb. kriterlere göre Yeni ON’lu olacak Bireysel müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik kullandırılacak tüketici kredileri için geçerlidir. Kampanyalı faiz oranı, 400.000 TL’ye kadar geçerlidir.

Örnek hesaplama, 3 ay ertelemeli + 21 ay toplam 24 ay vadede geçerli olarak talebe bağlı cep telefonu + işsizlikli hayat sigortalı krediler için %3,19 faiz oranına göre yapılmıştır. Hayat sigortası ve işsizlik sigortalarına ilişkin prim tutarı; kredi taksit tutarı, faiz oranı, müşterinin yaşına ve kredi vadesine göre değişiklik göstermektedir. Kredi başvurusu sırasında hesaplanmaktadır. Kredi maliyet oranları hesaplanırken talebe bağlı sigorta tutarı dahil edilmemiştir. Belirtilen sigorta ücreti 38 yaş erkek müşteriler için yaklaşık olarak hesaplanmış olup kişiye göre değişebilir. Kampanya 31.10.2026 23:59 tarihine kadar geçerlidir. Bankada cep telefonu sigortası mevcut olan müşteriler, diğer sigorta ve faiz seçenekleriyle kredi kullanabilirler. Cep telefonu sigortalı kredisi olan müşteriler, 2. kez cep telefon kredisi kampanyalarından faydalanamayacaklardır.

İlk kez ON Dijital Burgan Bank nezdinde görüntülü görüşme ile müşteri olma sürecini tamamlayan yeni müşteriler, hesap açılışını takip eden 30 gün içerisinde başvuru ve kullanım işlemlerini tamamlarsa kampanyadan faydalanabilir.

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