NACE kodu nedir, neyi ifade eder? NACE kodu nasıl belirlenir, nasıl alınır?

AB (Avrupa Birliği) ekonomik etkinliklerin istatistiki sınıflandırılması NACE kodu aracılığı ile yapılır. Bu kod, iş yerlerini hangi alanlarda çalıştıklarına bağlı olarak tehlike sınıflandırmalarını belirleyen bir sistemin oluşturduğu, altı hanesi bulunan bir koddur. Firmaların iş güvenliği ve iş sağlığı için son derece önemli bir kod olarak kabul edilir.

NACE kodu nedir?

NACE kodu açılımı "Nomenclature des Activites Economiques Dans la Communaute Europeenne"dir. Türkçe olarak karşılığı da "Avrupa Birliğindeki Ekonomik Etkinliklerin İstatistiksel Sınıflandırılması"dır. Herhangi bir sektörde yeni bir şirket kuracak olan kişiler Ticaret Odası kaydından önce NACE kodu almalıdır. İş güvenliği ve iş sağlığı için kanunlar kapsamında gerekli görülen tüm önlemlerin alınması için bu kodun temin edilmesi son derece önemlidir.

NACE kodu neyi ifade eder?

NACE kodu "Altılı Faaliyet Kodu" adıyla da bilinir. Çalışılan sektördeki tehlike sınıflandırmasını yapan bir koddur. İş yerlerini tehlike derecelerine göre sınıflandırmaya yarar.

NACE kodu nasıl alınır?

NACE kodunu öğrenmek isteyen iş yeri sahipleri "Güncel İş Yeri Tehlike Sınıfları Listesi"ni kontrol etmelidir. Bu konuda firmanın mali müşaviri ya da muhasebe biriminden yardım almak mümkündür. Birden fazla yöntem ile alınabilen ve temin edilebilen NACE koduna sahip olmak oldukça kolaydır. NACE kodu alabilmek için seçenekler şunlardır:

Bulunulan ilin Ticaret Odası’nın resmî internet sayfasındaki "Ticaret Sicil İşlemleri" menüsünden girilir. Bu menüde "NACE Kodları" alanına girilerek NACE kodu alınabilir. Ekranda açılan sayfaya hangi alanda çalışılıyorsa bu alan ile ilgili kelimeler yazılmalıdır.

Bir diğer NACE kodu öğrenme yöntemi ise iş yerine ait Sosyal Sigortalar Kurumu sicil numarasını kontrol etmek olacaktır. Sicil numarasında bulunan 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. rakamları o işlerinin NACE kodudur.

NACE kodu nasıl belirlenir?

Bir iş yerinin tehlike seviyesini gösteren NACE kodu iş yerinin faaliyet gösterdiği alana göre değişiklik gösterir. Farklı çalışma alanlarına göre "tehlikeli", "az tehlikeli", "çok tehlikeli" şekilde sınıflandırma yapılır. Bu sınıflandırmalar ve tehlike derecelerinin çalışma alanlarına göre dağılımı ise şu şekildedir:

Çok tehlikeli olan sektörler: İnşaat, maden, tersane ve benzeri çalışma alanları

Tehlikeli: İmalat, boyama, servis, kesme gibi işlerin gerçekleştirildiği çalışma alanları

Az tehlikeli: Büro hizmetleri, perakende alıveriş, gıda alanlarında çalışan sektörler

Vergi levhasında NACE kodu nerede yazar?

Bir iş yerinin vergi levhası üzerinde ana faaliyet kodu ve adı kısmı yer alır. Bu kısımdaki altı satırı bulunan kod altı faaliyet ya da diğer adı ile NACE kodudur.



