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Nasdaq nedir? Nasdaq hangi ülkenin borsası?

26.06.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Global piyasalar arasında en popüler borsalardan biri Nasdaq’tır. Farklı ülkelerde bulunan yatırımcıların işlem yaptığı bir borsadır. Merkezi New York’ta bulunan Nasdaq borsası, bünyesinde barındırdığı dev şirketlerle küresel bağlantı oluşturur. Peki Nasdaq nedir? Nasdaq borsasında nasıl işlem yapılır?

Nasdaq nedir? Nasdaq hangi ülkenin borsası?

İçindekiler

  • Nasdaq nedir?
  • Nasdaq borsasında nasıl işlem yapılır?

Nasdaq 1971 yılında kurulmuştur ve dünyada en çok işlem yapılan borsalar arasında ilk iki sırada yer alır. Tam elektronik bir borsa olan Nasdaq’ta bütün işlemler elektronik bir sistem üzerinden gerçekleştirilir. Intel, Apple gibi dünyanın önde gelen şirketleri Nasdaq şirketi olarak çeşitli işlemler yapar. Nasdaq hangi ülkenin borsası?

Nasdaq nedir?

Dünyanın ilk elektronik borsası olan Nasdaq, milyonlarca kullanıcısı olan bir platformdur. Uluslararası bir sisteme ve dev şirketlerin önemli hisse senetlerine sahiptir.

Amerika Birleşik Devletleri’ne ait en büyük elektronik ve otomatik borsa olma özelliği taşıyan Nasdaq’ın merkezi New York’tadır. Nasdaq borsasında bütün işlemler güvenlik önlemleri nedeniyle çevrimiçi ortamda yapılır. Nasdaq’ın amacı Nasdaq şirketi olan ve küresel olarak büyük şirketleri birbirine bağlayan bir piyasa oluşturmaktır. Dünyanın önde gelen Nasdaq şirketleri arasında Microsoft, Apple, Netflix, Intel gibi dev şirketler yer alır.

Nasdaq’ın bu kadar başarılı olmasının en önemli nedenlerinden biri de borsaya kabul şartlarında sunduğu esnekliktir. Nasdaq borsa hisseleri listelemede ciddi şartlar sunar. Ancak bunu yaparken şirketlerin durumlarını göz önünde bulundurmaz. Her şirket yakın ilişkiler kurar. Dev şirketlerin yanı sıra yeni şirketler de Nasdaq’da hisse senetleriyle işlem gerçekleştirebilirler.

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Nasdaq borsasında nasıl işlem yapılır?

Dünyanın birçok ülkesinden ve bölgesinden hem büyük hem de küçük şirketlerin hisse senetlerinin yer aldığı Nasdaq borsası 7 gün 24 saat çalışan bir borsadır. Sürekli değişkenlik gösterebilen yapıdaki hisse senetleri üzerinden yatırım, alım satım gibi çeşitli işlemler yapılabilir.

Nasdaq’da işlem yapabilmek için yurt dışındaki piyasalara erişim imkanı tanıyan bir aracı kurumda yatırım hesabına sahip olmak gerekir. Aracı kurumu seçerek Nasdaq borsası üzerinden işlem yapmak mümkündür. Nasdaq borsası hisseleri ile işlem yapmak için borsanın merkezi olan Amerika ile Türkiye’nin arasındaki saat farkını göz önünde bulundurmak gerekmektedir.

Nasdaq borsasının açılış ve kapanış saatleri şu şekildedir:

  • Nasdaq açılı saati: Türkiye 16:30- ABD 9:30
  • Nasdaq kapanış saati: Türkiye 23:00- ABD 16:00
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