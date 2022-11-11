Net Hata ve Noksan Nedir? Net Hata ve Noksan Hesabı Belirleyicileri Nelerdir?

Farklı ülkelerin birbirleri ile ekonomik ilişkileri ödemeler dengesi için hazırlanan tablolarda gösterilir. Bu dengeler dâhilinde dört ana hesap bulunur: "Cari işlemler dengesi", "sermaye hesabı", "rezerv varlıklar" ve "finans hesabı". Bu kalemler arasında bazı hatalar ve eksiklikler görülebilir. Net hata ve noksan terimi bu durumlar için kullanılır.
Ülkeler arası ekonomik ilişkileri gösteren ödemeler dengesi tablosundaki eksikler ve hatalar için kullanılan bir terimdir. Tabloda bulunan verilerin fazla ya da eksik verilmesinden kaynaklı olarak ortaya çıkabilir. Ölçümde yapılan hatalar da net hata ve noksanların ortaya çıkmasının bir başka sebebidir.
"Cari işlemler hesabı" ve "sermaye hesabı"nın toplamının her zaman "finans hesabı" kalemine eşit olması gerekir. Veriler farklı kaynaklardan elde edildiğinde, değerleme, ölçme ve kayıt zamanı farklılıkları yaratır. Bu farklılıklar ödemeler dengesi tablosuna "net hata ve noksan" olarak yansıtılır. Ayrıca yine bu farklılıklar net hata ve noksan kalemine de "kalıntı" şeklinde yansır. Bu kalemi hesaplarken finans hesabından, cari işlemler hesabı ve sermaye hesabının çıkarılmasıyla yapılır.
NHN olarak da anılan net hata ve noksan kalemi şu durumlarda oluşur:
Net hata ve noksan hesabını belirleyen kalemler net olarak bilinmeyebilir. Bazı varsayımlar yapılarak bu kalemleri belirleyebilmek mümkündür.