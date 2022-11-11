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Net İstikrarlı Fonlama Oranı Nedir? Net İstikrarlı Fonlama Oranı Nasıl Hesaplanır?

11.11.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekonomi alanında mevcut olan istikrarlı fonlama ederinin gerek duyulan istikrarlı fonlama ederine oranı "net istikrarlı fonlama oranı" olarak adlandırılır. Var olan istikrarlı fonlama rakamı temel alınarak sermaye, etkin olan vadesi bir yılı geçen yükümlülükler, KOBİ (Küçük, Orta, Büyük İşletmeler) mevduatı ile tasarruftan oluşur.

Net İstikrarlı Fonlama Oranı Nedir? Net İstikrarlı Fonlama Oranı Nasıl Hesaplanır?

Net Stable Funding Ratio ya da NSFR olarak da bilinen "net istikrarlı fonlama oranı" bir oranlama sistemidir. Bu oranlama sayesinde mevcut istikrarlı fonlama rakamının gerek duyulan istikrarlı fonlama rakamına oranı tespit edilir.

Net istikrarlı fonlama oranı nedir?

Mevcut olan istikrarlı fonlama tutarı ihtiyaç duyulan istikrarlı fonlama tutarına oranlanır. Bu oran net istikrarlı fonlama oranını gösterir. Farklı başka sorumluluklar da belli kat sayılara çarpılma yöntemi ile istikrarlı fonlamaya eklenir. Likiditelere göre varlıkların en çok likidite oranından en az likidite oranına göre sınıflandırması ve bazı kat sayılar ile çarpılması yöntemi ile bulunur.

Net istikrarlı fonlama oranı nasıl hesaplanır?

Net istikrarlı fonlama oranı hesaplama için varlıkların likidite edebilme kapasitesine göre en çok likitten en az likit oranına göre sınıflandırma yapılır. Bu sınıflandırma belli istikrarlı fonlama elemanları ile çarpılır. Bu formül ile ihtiyaç duyulan istikrarlı fonlama oranına ulaşmak mümkündür. Ulaşılan rakam mevcut olan istikrarlı fonlama ederine oranlanarak da net istikrarlı fonlama oranı tespit edilir.

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