Net İstikrarlı Fonlama Oranı Nedir? Net İstikrarlı Fonlama Oranı Nasıl Hesaplanır?

Net Stable Funding Ratio ya da NSFR olarak da bilinen "net istikrarlı fonlama oranı" bir oranlama sistemidir. Bu oranlama sayesinde mevcut istikrarlı fonlama rakamının gerek duyulan istikrarlı fonlama rakamına oranı tespit edilir.

Net istikrarlı fonlama oranı nedir?

Mevcut olan istikrarlı fonlama tutarı ihtiyaç duyulan istikrarlı fonlama tutarına oranlanır. Bu oran net istikrarlı fonlama oranını gösterir. Farklı başka sorumluluklar da belli kat sayılara çarpılma yöntemi ile istikrarlı fonlamaya eklenir. Likiditelere göre varlıkların en çok likidite oranından en az likidite oranına göre sınıflandırması ve bazı kat sayılar ile çarpılması yöntemi ile bulunur.

Net istikrarlı fonlama oranı nasıl hesaplanır?

Net istikrarlı fonlama oranı hesaplama için varlıkların likidite edebilme kapasitesine göre en çok likitten en az likit oranına göre sınıflandırma yapılır. Bu sınıflandırma belli istikrarlı fonlama elemanları ile çarpılır. Bu formül ile ihtiyaç duyulan istikrarlı fonlama oranına ulaşmak mümkündür. Ulaşılan rakam mevcut olan istikrarlı fonlama ederine oranlanarak da net istikrarlı fonlama oranı tespit edilir.



