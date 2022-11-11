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Netleştirme nedir?

11.11.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ödeme işlemlerinde herhangi bir mağaza, dükkân, market ve bunun gibi üye iş yerinde ya da bankaların ATM’lerinden (Automatic Teller Machine) başka bir bankanın ATM kartı ya da kredi kartı kullanılabilir. Bu durumda ATM ya da POS cihazında kullanılan kartların sahibi olan bankalar arasında bir takas işlemi yapılır. Bu takas sisteminde ise netleştirme kullanılır.

Netleştirme nedir?

Netleştirme, finans alanındaki anlamıyla, bir ödemenin ya da menkul değer mutabakat sisteminde yer alan bir katılımcının aldığı ya da gönderdiği transfer emirleri sebebiyle gerçekleşir. Alacakların ya da borçların karşılıklı olarak mahsup edilmesi ile tek bir alacağa ya da borca dönüştürülmesi anlamına gelir.

Netleştirme nedir?

Netting olarak da anılan netleştirme takas sisteminde kullanılan bir terimdir. Örnek olarak bir bankanın POS (Point Of Sale) cihazından başka bir bankaya ait olan kart ile bir işlem yapıldığı ve aynı gün ikinci bankanın POS cihazından ilk bankanın kartı ile işlem yapıldığı zaman iki banka arasında netleştirme işlemi yapılır.

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