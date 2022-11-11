Netleştirme, finans alanındaki anlamıyla, bir ödemenin ya da menkul değer mutabakat sisteminde yer alan bir katılımcının aldığı ya da gönderdiği transfer emirleri sebebiyle gerçekleşir. Alacakların ya da borçların karşılıklı olarak mahsup edilmesi ile tek bir alacağa ya da borca dönüştürülmesi anlamına gelir.

Netleştirme nedir?

Netting olarak da anılan netleştirme takas sisteminde kullanılan bir terimdir. Örnek olarak bir bankanın POS (Point Of Sale) cihazından başka bir bankaya ait olan kart ile bir işlem yapıldığı ve aynı gün ikinci bankanın POS cihazından ilk bankanın kartı ile işlem yapıldığı zaman iki banka arasında netleştirme işlemi yapılır.



