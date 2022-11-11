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Nicel Genişleme Nedir?

11.11.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nicel genişleme, ekonomi alanında kullanılan terimlerden biridir. Niceliksel genişleme ya da parasal genişleme olarak da bilinir. Merkez bankalarındaki ekonomik etkinlikleri genişletme amacıyla ekonomiye para aktarabilmek için büyük ölçekli olan finansal varlıkları satın almasıyla gerçekleştirilen bir tür para politikasıdır.

Nicel Genişleme Nedir?

Bir ülkede genel olarak ekonomide olumsuz gelişmeler yaşandığında ya da enflasyon oranları düşüşe geçtiğinde para politikasında kullanılan araçlar etkisiz hâle gelir. Bu durumlarda alışılmamış olarak tanımlanan bir para politikası biçimi kullanılır. Bu para politikası nicel genişlemedir.

Nicel genişleme nedir?

Merkez bankası, özel kurumlardan ya da ticari olan özel bankalardan finansal varlık satın alabilir. Merkez bankalarının bu yerlerden varlık satın alması sonucunda para arzı artar ve geleneksel olarak uygulanın dışında bir para politikası uygulanmış olur. Bu para politikası nicel genişleme olarak anılır. Dünyada ilk kez Alman ekonomist Richard Werner tarafından Japonya’da yaşanan ekonomik kriz için 1995 yılında ortaya atılmış olan bir para politikası uygulamasıdır.

Küresel finans krizi sonrasında ABD Merkez Bankası başta olmak üzere Japonya, İngiltere ve Acvrupa merkez bankalarının uygulamış olduğu genişleme politikalarıdır. Bu genişleme politikaları finanasal sektörü desteklemek, özel tüketim harcamalarını arttırmak ve enflasyon hedefinin altına düşmesini engellemek amacıyla farklı büyüklüklerdeki miktarsal politikalardır.


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