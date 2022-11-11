"Lender of Last Resort" adıyla da bilinen "Nihali Kredi Mercii", bir ülkenin merkez bankalarını işaret eden bir ifadedir. Ülkede yaşanan bir ekonomik sıkıntıda başvurulacak son yetkili mercii o ülkenin merkez bankalarıdır. Nihai kredi mercii ifadesi, "son kredi mercii", "son kredi borç mercii" ya da "borç veren son mercii" olarak da bilinir.

Nihai kredi mercii nedir?

Merkez bankaları, finansal istikrarı sağlamakla sorumlu tutulur. Ayrıca para otoritesi olarak kabul edilir. Merkez bankalarının para otoritesi olma sıfatı ve finansal istikrarı sağlama sorumluğu sayesinde, ekonomik ve finansal sistemlerde ortaya çıkabilecek olan fon açıkları piyasalar tarafından karşılanamadığı zamanlarda devreye girer. Yaşanan bu tür sorunlarda başvurulacak son yer, son yetkili mercii olarak merkez bankasına başvurulur. Merkez bankasının bu sorumlulukları altında düzenlenmiş olan imkanlarından yararlanmak nihai kredi mercii olarak isimlendirilmiştir.



